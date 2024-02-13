



За замах на вбивство односельчанина судитимуть буковинця - 27.02.2024 13:30

За замах на вбивство односельчанина судитимуть буковинця: слідчі поліції скерували обвинувальний акт до суду



Поліцейські зібрали докази вини 54-річного жителя Чагорської громади, який нагадаємо: 15 січня під час застілля намагався позбавити життя гостя. За цим фактом правоохоронці завершили досудове розслідування.

Проводячи досудове розслідування, співробітники Чернівецького районного управління поліції з’ясували, що того вечора в селі Чагор, під час спільного розпивання алкоголю, між 54-річним місцевим жителем та його 36-річним односельчанином виникла словесна суперечка. В ході конфлікту господар будинку схопив кухонного ножа і наніс ним декілька ударів у живіт та шию гостю.

Потерпілому вдалося втекти з будинку та не допустити доведення злочину до кінця.

Згідно висновку судово-медичної експертизи чоловіку спричинено тілесні ушкодження у вигляді: різаної рани голови і шиї та проникаючо-різаної рани черевної порожнини.

Правоохоронці затримали буковинця в порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі слідчі поліції завершили досудове розслідування, матеріали якого з обвинувальним актом відносно фігуранта скерували до суду для розгляду. Чоловіку інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення) ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у провадженні здійснював Герцаївський відділ Чернівецької окружної прокуратури.

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини