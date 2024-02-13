За замах на вбивство односельчанина судитимуть буковинця

- 27.02.2024 13:30
За замах на вбивство односельчанина судитимуть буковинця

За замах на вбивство односельчанина судитимуть буковинця: слідчі поліції скерували обвинувальний акт до суду

Поліцейські зібрали докази вини 54-річного жителя Чагорської громади, який нагадаємо: 15 січня під час застілля намагався позбавити життя гостя. За цим фактом правоохоронці завершили досудове розслідування.

Проводячи досудове розслідування, співробітники Чернівецького районного управління поліції з’ясували, що того вечора в селі Чагор, під час спільного розпивання алкоголю, між 54-річним місцевим жителем та його 36-річним односельчанином виникла словесна суперечка. В ході конфлікту господар будинку схопив кухонного ножа і наніс ним декілька ударів у живіт та шию гостю.

Потерпілому вдалося втекти з будинку та не допустити доведення злочину до кінця.

Згідно висновку судово-медичної експертизи чоловіку спричинено тілесні ушкодження у вигляді: різаної рани голови і шиї та проникаючо-різаної рани черевної порожнини.

Правоохоронці затримали буковинця в порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі слідчі поліції завершили досудове розслідування, матеріали якого з обвинувальним актом відносно фігуранта скерували до суду для розгляду. Чоловіку інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення) ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у провадженні здійснював Герцаївський відділ Чернівецької окружної прокуратури.

 

Платинова Буковина, Чернівці

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Сильний землетрус стався у Туреччині Землетрус магнітудою 4,6 стався у Туреччині.
- 27.02.2024 20:17
Підвищення податків наразі не розглядається в українській владі Питання підвищення податків наразі не розглядається в українській владі, щоб
- 27.02.2024 13:08
Два поліцейських були вбиті, а ще шестеро отримали поранення внаслідок обстрілу Сумщини Тіла двох поліцейських були витягнуті з-під завалів, а
- 26.02.2024 15:49
Що таке антифрод? Шахраї 2023 року вкрали у клієнтів банків — у 1,5 разу більше, ніж
- 26.02.2024 15:27
Event Videographer London In the vibrant city of London, where history meets
- 22.02.2024 12:46
Набір охочих долучитися до відновлення деокупованих територій триває На поточний момент, в кадровий резерв для державної служби на ДОТ
- 20.02.2024 11:33
Майже 20 тисяч молодят подали заявки на реєстрацію шлюбу через портал Дія Найбільше онлайн-заяв подали мешканці Києва,
- 19.02.2024 18:39
У Чернівецькому районі чоловік намагався підкупити поліцейських: розпочато розслідування 35-річний житель села Верхні Петрівці, щоб уникнути адміністративної
- 16.02.2024 12:22
Зелена карта: ціна та процес оформлення Зелена карта: ціна
- 16.02.2024 12:18
Українці зняли рекордну суму депозитів за січень Згідно звіту Нацбанку, загальне зменшення обсягу депозитів резидентів
- 13.02.2024 14:34

Всі новини