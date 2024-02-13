За замах на вбивство односельчанина судитимуть буковинця- 27.02.2024 13:30
За замах на вбивство односельчанина судитимуть буковинця: слідчі поліції скерували обвинувальний акт до суду
Поліцейські зібрали докази вини 54-річного жителя Чагорської громади, який нагадаємо: 15 січня під час застілля намагався позбавити життя гостя. За цим фактом правоохоронці завершили досудове розслідування.
Проводячи досудове розслідування, співробітники Чернівецького районного управління поліції з’ясували, що того вечора в селі Чагор, під час спільного розпивання алкоголю, між 54-річним місцевим жителем та його 36-річним односельчанином виникла словесна суперечка. В ході конфлікту господар будинку схопив кухонного ножа і наніс ним декілька ударів у живіт та шию гостю.
Потерпілому вдалося втекти з будинку та не допустити доведення злочину до кінця.
Згідно висновку судово-медичної експертизи чоловіку спричинено тілесні ушкодження у вигляді: різаної рани голови і шиї та проникаючо-різаної рани черевної порожнини.
Правоохоронці затримали буковинця в порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.
Наразі слідчі поліції завершили досудове розслідування, матеріали якого з обвинувальним актом відносно фігуранта скерували до суду для розгляду. Чоловіку інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення) ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Процесуальне керівництво у провадженні здійснював Герцаївський відділ Чернівецької окружної прокуратури.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 27.02.2024 20:17
- 27.02.2024 13:08
- 26.02.2024 15:49
- 26.02.2024 15:27
- 22.02.2024 12:46
- 20.02.2024 11:33
- 19.02.2024 18:39
- 16.02.2024 12:22
- 16.02.2024 12:18
- 13.02.2024 14:34