Майже 20 тисяч молодят подали заявки на реєстрацію шлюбу через портал Дія

- 19.02.2024 18:39
Майже 20 тисяч молодят подали заявки на реєстрацію шлюбу через портал Дія

Майже 20 тисяч молодят подали заявки на реєстрацію шлюбу через портал Дія, як повідомляється на офіційному порталі державних послуг.

Найбільше онлайн-заяв подали мешканці Києва, Львівської та Одеської областей.

Процедура реєстрації заяви онлайн на порталі Дія включає такі кроки:

1. Авторизуватися на порталі Дія.
2. Перейти до розділу "Послуги" → "Сім’я" → "Заява про шлюб".
3. Заповнити заяву, обрати час, формат і місце проведення церемонії.
4. Сплатити адміністративний збір та підписати заяву електронним підписом (КЕП).
5. Ваш партнер отримає посилання на заяву електронною поштою, після чого також має авторизуватися на порталі, перейти за отриманим посиланням і підписати заяву за допомогою КЕП.

За статистикою, 53% заяв подали жінки. Повний обряд реєстрації шлюбу без урочистостей обирають майже порівну.

Заяву на реєстрацію шлюбу ДРАЦС зазвичай опрацьовує протягом одного робочого дня і надсилає результат розгляду. Після цього парі залишається лише прийти на свою весільну церемонію в день одруження.

Платинова Буковина, Чернівці

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