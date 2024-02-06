



Набір охочих долучитися до відновлення деокупованих територій триває - 20.02.2024 11:33

На поточний момент, в кадровий резерв для державної служби на ДОТ готові вступити 2381 особа, з яких 2179 вже було зараховано.

Більшість кандидатів - це чоловіки, які подали 1358 заявок. Жінки надіслали 1023 заявки.

Нагадаємо, що проєкт зі створення кадрового резерву для деокупованих територій є експериментальним. Цей проєкт передбачає підвищення кваліфікації людей, які бажають працювати на ДОТ у державних органах влади та військових адміністраціях.

Якщо ви бажаєте долучитися до відновлення України та маєте відповідну освіту, перейдіть за посиланням https://reserve.nads.gov.ua/ , зареєструйтеся в системі та заповніть заявку.

Координаторами проєкту є Міністерство реінтеграції та Національне агентство з питань державної служби.

Платинова Буковина, Чернівці

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