Набір охочих долучитися до відновлення деокупованих територій триває- 20.02.2024 11:33
На поточний момент, в кадровий резерв для державної служби на ДОТ готові вступити 2381 особа, з яких 2179 вже було зараховано.
Більшість кандидатів - це чоловіки, які подали 1358 заявок. Жінки надіслали 1023 заявки.
Нагадаємо, що проєкт зі створення кадрового резерву для деокупованих територій є експериментальним. Цей проєкт передбачає підвищення кваліфікації людей, які бажають працювати на ДОТ у державних органах влади та військових адміністраціях.
Якщо ви бажаєте долучитися до відновлення України та маєте відповідну освіту, перейдіть за посиланням https://reserve.nads.gov.ua/, зареєструйтеся в системі та заповніть заявку.
Координаторами проєкту є Міністерство реінтеграції та Національне агентство з питань державної служби.
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