Українці зняли рекордну сумудепозитів за січень- 13.02.2024 14:34
У січні українці зняли зі своїх рахунків 27 мільярдів гривень, що стало рекордним обсягом зняття заощаджень після введення в Україні воєнного стану 24 лютого 2022 року, повідомив Національний банк.
Згідно звіту Нацбанку, загальне зменшення обсягу депозитів резидентів у банках склало 2,1%. Таким чином, сума загальних депозитів скоротилася на 49,2 мільярди гривень, до 2,35 трильйонів гривень.
У звіті враховано депозитні вклади як населення, так і підприємств. Цікаво, що депозити населення зменшилися в обсязі сильніше, ніж вклади підприємців.
У січні українці зняли зі своїх рахунків 27 мільярдів гривень, що стало рекордним обсягом зняття заощаджень після введення в Україні воєнного стану 24 лютого 2022 року, повідомив Національний банк.
Згідно звіту Нацбанку, загальне зменшення обсягу депозитів резидентів у банках склало 2,1%. Таким чином, сума загальних депозитів скоротилася на 49,2 мільярди гривень, до 2,35 трильйонів гривень.
У звіті враховано депозитні вклади як населення, так і підприємств. Цікаво, що депозити населення зменшилися в обсязі сильніше, ніж вклади підприємців.
Причиною такого значного зниження обсягу депозитів може бути нестабільна економічна ситуація в країні, спровокована військовим конфліктом та зростанням інфляції. Також можливість втрати довіри до банківської системи через загострення політичної та економічної ситуації може сприяти зняттю грошей з рахунків громадян.
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