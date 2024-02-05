Українці зняли рекордну сумудепозитів за січень

- 13.02.2024 14:34
Українці зняли рекордну сумудепозитів за січень

 У січні українці зняли зі своїх рахунків 27 мільярдів гривень, що стало рекордним обсягом зняття заощаджень після введення в Україні воєнного стану 24 лютого 2022 року, повідомив Національний банк.

Згідно звіту Нацбанку, загальне зменшення обсягу депозитів резидентів у банках склало 2,1%. Таким чином, сума загальних депозитів скоротилася на 49,2 мільярди гривень, до 2,35 трильйонів гривень.

У звіті враховано депозитні вклади як населення, так і підприємств. Цікаво, що депозити населення зменшилися в обсязі сильніше, ніж вклади підприємців.

У січні українці зняли зі своїх рахунків 27 мільярдів гривень, що стало рекордним обсягом зняття заощаджень після введення в Україні воєнного стану 24 лютого 2022 року, повідомив Національний банк.

Згідно звіту Нацбанку, загальне зменшення обсягу депозитів резидентів у банках склало 2,1%. Таким чином, сума загальних депозитів скоротилася на 49,2 мільярди гривень, до 2,35 трильйонів гривень.

У звіті враховано депозитні вклади як населення, так і підприємств. Цікаво, що депозити населення зменшилися в обсязі сильніше, ніж вклади підприємців.

Причиною такого значного зниження обсягу депозитів може бути нестабільна економічна ситуація в країні, спровокована військовим конфліктом та зростанням інфляції. Також можливість втрати довіри до банківської системи через загострення політичної та економічної ситуації може сприяти зняттю грошей з рахунків громадян.

Платинова Буковина, Чернівці

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Одним з пріоритетних завдань поліції Буковини залишається запобігання та протидія домашньому насильству Співробітники Управління превентивної діяльності ГУНП в Чернівецькій
- 13.02.2024 14:30
Сьогодні в Україні змінюються правила виїзду рейсових автобусів за кордон Масштабування системи "єЧерга" для автобусів є
- 12.02.2024 13:19
Як отримати громадянство Румунії: умови для оформлення в 2024 році Популярним варіантом для переїзду до Європейського Союзу, отримання всіх прав
- 12.02.2024 11:57
У Чернівецькій області поліцейські перекрили канал розповсюдження особливо небезпечних наркотиків Співробітники поліції вже повідомили про підозру буковинцю, який
- 09.02.2024 15:50
З полону звільнили ще 100 оборонців Сьогодні відбувся обмін військовополоненими, у
- 08.02.2024 16:49
Як продовжити стутус біженця в Чехії 2024? Чехія продовжила захист біженцям з України.
- 06.02.2024 16:26
Астрологічний прогноз 5-11 лютого Коротко у сферах: Здоров'я: середа
- 06.02.2024 12:06
В Дії не буде повісток Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації, у ході
- 05.02.2024 20:48
Отримати громадянство Румунії Переваги румунського громадянства
- 05.02.2024 13:12
У Чернівецькому районі поліцейські розслідують причини та обставини смерті буковинця У ніч з суботи на неділю 3 лютого до поліції надійшло
- 05.02.2024 12:53

Всі новини