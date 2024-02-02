У Чернівецькій області поліцейські перекрили канал розповсюдження особливо небезпечних наркотиків

- 09.02.2024 15:50
У Чернівецькій області поліцейські перекрили канал розповсюдження особливо небезпечних наркотиків

Співробітники поліції вже повідомили про підозру буковинцю, який створив телеграм-канал для продажу наркотичних засобів на території обласного центру. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили у чоловіка наркотиків на загальну суму майже мільйон гривень.

Протиправну діяльність 27-річного жителя Чернівецького району викрили співробітники Управління боротьби з наркозлочинністю спільно з колегами зі Слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області за аналітичної підтримки спеціалістів відділу кримінального аналізу під процесуальним керівництвом Чернівецької окружної прокуратури.

Під час слідства правоохоронці з’ясували, що чоловік в одному месенджері створив інтернет-магазин з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин. Асортимент крамниці здебільшого складався з канабісу, кокаїну, амфетаміну, диметоксифенетиламіну, alfa-PVP, метилендіоксиметамфетиміну, марок ЛСД, броламфетаміну та інші. В подальшому буковинець залишав на території міста Чернівці так звані «закладки», а своїм покупцям скидав геодані їх розташування.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем проживання, а також у транспортному засобі зловмисника, під час яких виявили схрон наркотичних засобів та психотропних речовин. Поліцейські загалом вилучили у буковинця:

майже 200 зіп-пакетів з амфетаміном;
кілограм канабісу;
понад 150 пігулок МДМА (метилендіоксиметамфетиміну);
понад 60 марок ЛСД;
майже 180 марок броламфетаміну;
250 зіп-пакетів з психотропною речовиною PVP;
поліетиленові пакети з желейною речовиною MDMB-4en-PINACA.
Все вилучене працівники поліції направили на експертизи до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС, результати яких засвідчили, що речовини та засоби є наркотичними у великих і особливо великих розмірах.

Крім цього, поліцейські встановили, що буковинець також утримував та надавав бажаючим кімнату для вживання наркотиків.

Наразі слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 і 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 1 ст. 317 (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Платинова Буковина, Чернівці

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