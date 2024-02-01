



Як продовжити стутус біженця в Чехії 2024? - 06.02.2024 16:26

Українські громадяни, які шукають притулку у Чехії, можуть подовжити тимчасовий захист до кінця березня 2025 року. Цей процес подовження відбувається у два етапи.

Перший етап: Онлайн-реєстрація

- Необхідно створити обліковий запис на Інформаційному порталі для іноземців та заповнити відповідну форму, надаючи необхідну інформацію та підтверджуючи актуальне місце проживання.

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- Якщо є діти до 15 років, їх можна зареєструвати за допомогою уповноважених представників. Особи віком 15 років і старші мають зареєструватися самостійно.

- Завершальним кроком онлайн-реєстрації є вибір дати та часу візиту до відділення МВС для отримання візової наклейки. Після цього тимчасовий захист автоматично подовжиться до 30 вересня 2024 року.

Увага! Онлайн-реєстрацію потрібно пройти до 15 березня 2024 року.

Другий етап: Візит до відділення МВС

- На позначену під час онлайн-реєстрації дату необхідно відвідати відділення МВС. Зауважте, що змінити раніше обрану дату можна в особистому обліковому записі лише у випадку важливих причин.

- Після візиту до відділення поліції та отримання візової наклейки тимчасовий захист буде продовжено до 31 березня 2025 року.

Увага! Відвідати відділення МВС необхідно до 30 вересня 2024 року.

Платинова Буковина, Чернівці

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