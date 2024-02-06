



Астрологічний прогноз 5-11 лютого - 06.02.2024 12:06

Астрологічний прогноз 5-11 лютого

Коротко у сферах:

Здоров'я: середа

Відносини/Сім'я:

Духовне: вівторок, неділя

Кар'єра, Фінанси, Бізнес: понеділок, середа, четвер

Поїздки: понеділок, вівторок

Творчість: п'ятниця, субота

Загальна енергетика тижня

Тиждень активізує роботу мозку. Думки починають перетворюватися на реальність на прискореному режимі. Замість того, щоб зациклюватися на негативних думках та згадках про минуле, слід глибоко аналізувати поточні питання. Не варто соромитись використовувати конструктивну критику, говорити правду там, де раніше боялися чи соромилися. Проводити дослідження в наукових галузях та тренувати силу слова. На побутовому рівні рекомендується розглядати себе у ролі детектива, який знаходить задоволення у розгадуванні загадок та головоломок. Найбільші ініціативи краще запланувати на понеділок.

Понеділок, 5 лютого

Коефіцієнт загальної удачі дня: 60%

Що робити:

Надихати та мотивувати інших своїм прикладом;

Юридичні процедури;

Розвивати стратегічне мислення;

Скасувати заборони.

Що не робити:

Приділяти увагу дрібниці.

Вівторок, 6 лютого

Коефіцієнт загальної удачі дня: 50%

Що робити:

Планувати подорожі;

Занурюватися в релігію та філософію;

Займатися рекламою та маркетингом;

Здійснювати великі продажі.

Що не робити:

Витрачати час на балаканину.

Середа, 7 лютого

Коефіцієнт загальної удачі дня: 50%

Що робити:

Робити довгострокові прогнози та розрахунки у фінансовій сфері;

Вчитися заощаджувати;

Поповнювати запаси/колекції;

Проходити співбесіди/наймати нових співробітників.

Що не робити:

Даватися емоціям.

Четвер, 8 лютого

Коефіцієнт загальної удачі дня: 20%

Що робити:

Тренувати витривалість;

Займатися спортом та фізичними навантаженнями;

Очищати організм;

Вирішувати питання безпеки на різних рівнях.

Що не робити:

Впадати в інфантилізм.

П'ятниця, 9 лютого

Коефіцієнт загальної удачі дня: 20%

Що робити:

Вивчати науку;

Дарувати дрібні, але приємні подарунки друзям;

Освоювати нові гаджети та техніку;

Тренувати мозок.

Що не робити:

Поводитися героїчно.

Субота, 10 лютого

(Повторення енергії п'ятниці)

Коефіцієнт загальної удачі дня: 20%

Що робити:

Вивчати емоційний інтелект;

Організовувати спільне дозвілля з близькими друзями;

- Ремонтувати техніку;

Читати фантастику.

Що не робити:

Приймати доленосні рішення та розпочинати важливі ініціативи.

Неділя, 11 лютого

Коефіцієнт загальної удачі дня: 40%

Що робити:

Займатися іграми відпочинку;

Присвячувати час духовним практикам;

Починати аскезу;

Дозволяти собі відпочивати.

Що не робити:

Виходити на публіку.

Платинова Буковина, Чернівці

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