Жителям Румунії відкриють морські та повітряні кордони Шенгену з березня 2014 року

- 05.02.2024 12:45
Жителям Румунії відкриють морські та повітряні кордони Шенгену з березня 2014 року

Жителям Румунії відкриють морські та повітряні кордони Шенгену з березня 2014 року

Прем'єр Румунії Марчел Чолаку повідомив, що з березня наступного року для румунських жителів буде скасовано повітряні та морські кордони Шенгенської зони.

По темі: 

З усіх питань допомоги з оформлення українцям в Україні та биженцям в ЄС румунського громадянства:
телеграм або зателефонуйте перевіреним юристам:

Контакти:
Тел/Телеграм/Viber, WhatsApp +38(050)046-58-88
Напишіть зараз у телеграм https://t.me/pasport_romania

емейл romania2009@ukr.net

Більше інфо на сайті

"Через 13 років Румунія нарешті увійде до Шенгену! У нас є політична угода з цього приводу! З березня наступного року румуни зможуть скористатися перевагами Шенгенської зони повітрям і морем", - написав Чолаку на своїй сторінці в соцмережі Facebook*.
За його словами, це означає, що порт Констанца збільшить своє значення у геометричній прогресії.

"Я також переконаний, що в 2024 році ми закриємо переговори і щодо сухопутного кордону... Я дякую всім учасникам, і особливо моїм колегам в цьому уряді, які продовжили зусилля, хоча минулого року Шенгенські двері здавались повністю закритими", - додав прем'єр. .

Рада Євросоюзу на рівні глав МВС у грудні минулого року погодила приєднання Хорватії до Шенгену, але відклала рішення щодо Болгарії та Румунії. Відень заблокував прийом до Шенгенської зони Болгарії та Румунії, пояснивши це слабкими зусиллями обох країн протидіяти нелегальній міграції через свою територію. Нелегальна міграція становить загрозу безпеці не лише для Австрії, але й для всього ЄС, заявив канцлер Карл Нехаммер ("Народна партія Австрії"). Рішення Відня раніше викликало жорстку критику у Болгарії та Румунії. Німецькі "Зелені" в особі глави МЗС ФРН Анналени Бербок закликали коаліційний австрійський уряд, куди входять Народна партія Австрії та "Зелені", переглянути свою позицію щодо вето.

Платинова Буковина, Чернівці

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Отримати громадянство Румунії Переваги румунського громадянства
- 05.02.2024 13:12
У Чернівецькому районі поліцейські розслідують причини та обставини смерті буковинця У ніч з суботи на неділю 3 лютого до поліції надійшло
- 05.02.2024 12:53
Тимчасовий захист у Польщі 2024 можуть продовжити інакше Проект змін до закону про допомогу громадянам України, які
- 05.02.2024 11:51
НМТ-2024: План і Дати Згідно з інформацією, наданою Міносвіти та оприлюдненою
- 02.02.2024 13:19
Що не так та яка небезпека із монолітними будинками? Напевно варто сказати, що взагалі ідея цих монолітних будинків йде
- 02.02.2024 11:14
З'явився тизер 2 сезону «Гра в кальмара». Відео Netflix представив тизер другого сезону «Ігри у кальмари»
- 01.02.2024 17:00
Воссстановление авторских прав в Гугл, удаление плагиата Отсутствие желания проявлять креативность, самостоятельное
- 01.02.2024 15:22
Ізраїль погодився припинити вогонь у секторі Газа МЗС Катару: Ізраїль готовий припинити вогонь у Газі, ХАМАС
- 01.02.2024 14:52
Рынок выращивания конопли в Украине будет без лицензий и разрешений Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
- 31.01.2024 14:25
Астрологічний прогноз 29 січня - 4 лютого Тиждень починається з активного на здоров'я. Понеділок с
- 29.01.2024 09:05

Всі новини