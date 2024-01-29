



Жителям Румунії відкриють морські та повітряні кордони Шенгену з березня 2014 року - 05.02.2024 12:45

Жителям Румунії відкриють морські та повітряні кордони Шенгену з березня 2014 року

Прем'єр Румунії Марчел Чолаку повідомив, що з березня наступного року для румунських жителів буде скасовано повітряні та морські кордони Шенгенської зони.

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"Через 13 років Румунія нарешті увійде до Шенгену! У нас є політична угода з цього приводу! З березня наступного року румуни зможуть скористатися перевагами Шенгенської зони повітрям і морем", - написав Чолаку на своїй сторінці в соцмережі Facebook*.

За його словами, це означає, що порт Констанца збільшить своє значення у геометричній прогресії.

"Я також переконаний, що в 2024 році ми закриємо переговори і щодо сухопутного кордону... Я дякую всім учасникам, і особливо моїм колегам в цьому уряді, які продовжили зусилля, хоча минулого року Шенгенські двері здавались повністю закритими", - додав прем'єр. .

Рада Євросоюзу на рівні глав МВС у грудні минулого року погодила приєднання Хорватії до Шенгену, але відклала рішення щодо Болгарії та Румунії. Відень заблокував прийом до Шенгенської зони Болгарії та Румунії, пояснивши це слабкими зусиллями обох країн протидіяти нелегальній міграції через свою територію. Нелегальна міграція становить загрозу безпеці не лише для Австрії, але й для всього ЄС, заявив канцлер Карл Нехаммер ("Народна партія Австрії"). Рішення Відня раніше викликало жорстку критику у Болгарії та Румунії. Німецькі "Зелені" в особі глави МЗС ФРН Анналени Бербок закликали коаліційний австрійський уряд, куди входять Народна партія Австрії та "Зелені", переглянути свою позицію щодо вето.

Платинова Буковина, Чернівці

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