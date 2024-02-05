



Отримати громадянство Румунії - 05.02.2024 13:12

Як отримати громадянство Румунії громадянам України?



Зараз дуже актуальна та все більше популярна послуга Як о тримати громадянство Румунії біженцям з України в ЄС Європі?

Переваги румунського громадянства

Безперешкодні поїздки до 160+ країн

Можливість вільної подорожі 5 континентами без необхідності отримання віз. Легкість відвідування 27 країн Євросоюзу та більшості держав світу, включаючи Австралію, Японію, Канаду та Сінгапур.



Отримати румунське громадянство не складно, якщо користатися порадами та постугами досвідчених юристів, які роками допомогають українцям оформлювати румунське громадянство.



З усіх питань отримання румунського громадянства напишіть нам у телеграм або зателефонуйте

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Консультації міграційного юриста з питань отримання громадянства в Румунії

Де можна отримати консультації з питань отримання громадянства Румунії? ЮК Приходько та партнери, спеціалізовані міграційні юристи, готові допомогти вам у підготовці необхідних заяв та зборі документів. Ми також взягаємо на себе відповідальність за подання документів до департаменту у справах громадянства Мін’юсту Румунії та отримання DOSAR-номера, який є кодом вашої справи в державних організаціях Румунії. Отримання DOSAR-номера здійснюється лише після ретельної перевірки ваших матеріалів Міністерством юстиції, що практично гарантує успішне отримання громадянства Румунії.

Чи обов’язково особисто подавати документи на громадянство Румунії? Наш міграційний юрист в Румунії зможе дати вам консультації стосовно відправки документів поштою, засвідчення підпису, та вирішення питань, пов'язаних із неповнолітніми та особами у віці від 16 до 18 років.

Як можна записатися на прийом в консульство або в Мінюст для отримання громадянства Румунії? Юрист, спеціалізований у міграційних питаннях в Румунії, допоможе вам знайти оптимальне консульство чи територіальне управління Мінюсту, подасть відповідні документи електронною чи звичайною поштою, і контролюватиме процес видачі реєстраційного номера для вашої справи.

Які документи необхідно мати для отримання румунського громадянства? Наші міграційні юристи в Румунії та Україні проведуть перевірку ваших наявних документів, нададуть консультації щодо можливих прогалин, та вказівки, як і де отримати відсутні документи. За необхідності вони ініціюватимуть адвокатські запити та долучать документи з архівів чи державних установ.



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Працевлаштування в Європі

Починаючи з 2014 року, громадянам Румунії відкрито доступ до європейського ринку праці. Вони можуть вільно працювати у будь-якій країні Євросоюзу без необхідності отримання додаткових дозволів.

Якісна освіта

Володіння румунським паспортом дає можливість навчання у найкращих університетах Євросоюзу. Освіта можна здобути як на платній, так і на безкоштовній основі. Випускники європейських вишів мають чудові перспективи працевлаштування.

Глобальний розвиток бізнесу

Підприємці, які набули громадянства Румунії, мають можливість розширити свій бізнес на світовому ринку. Окрім того, діють податкові пільги для таких підприємців на території країн ЄС.

Соціальний захист

Громадяни Євросоюзу можуть розраховувати на повну підтримку з боку держави, яка надає різні пільги, дотації, соціальну допомогу та пенсію.

Високий рівень медичного обслуговування

Доступ до передових медичних послуг. Власники паспортів ЄС мають право на використання послуг найкращих світових клінік за єдиною страховою карткою.

Банківські рахунки в Європі

Громадяни Румунії можуть відкривати рахунки в надійних європейських банках, а також скористатися привабливими кредитними умовами, включаючи вигідні позики та іпотеку з низькими відсотковими ставками (від 1,5 до 5%).

упрощенная процедура получения гражданства Румынии

Программа репатриации в Румынии предоставляет возможность быстрого приобретения гражданства Европейского союза. Наши услуги включают в себя выявление оснований, оформление необходимых документов, а также сопровождение на всех этапах – от подачи заявления до церемонии присяги в процессе получения румынского паспорта.

Які документи потрібні для отримання громадянства шляхом репатріації?



Свідоцтво про народження батька (в разі смерті – свідоцтво про смерть з зазначенням місця і дати народження).

Свідоцтво про народження матері (у разі смерті – свідоцтво про смерть з зазначенням місця і дати народження).

Свідоцтво про шлюб батьків або в разі розлучення – свідоцтво про розлучення.

Свідоцтво про народження бабусі – по одній з ліній (в разі смерті – свідоцтво про смерть, із зазначенням місця і дати народження).

Свідоцтво про народження дідуся – так по тій же лінії (в разі смерті – свідоцтво про смерть, із зазначенням місця і дати народження).

Свідоцтво про шлюб дідуся і бабусі або в разі розлучення – свідоцтво про розлучення.

Ваша заява про те, що Ви не подаєте аналогічні документи в інші консульства і представництва (гарантія первинності прохання громадянства).

Письмова згода другого з батьків на придбання дитиною, яка не досягла 18-річного віку, громадянства Румунії (при оформленні громадянства для дітей).

Платинова Буковина, Чернівці

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