



У Чернівецькому районі поліцейські розслідують причини та обставини смерті буковинця - 05.02.2024 12:53

У ніч з суботи на неділю 3 лютого до поліції надійшло повідомлення від лікарів швидкої медичної допомоги про те, що до їх закладу доставлено 19-річного жителя Кострижівки з численними опіками тіла. Від отриманих травм він помер у лікарні. За фактом смерті чоловіка слідчі поліції розпочали кримінальне провадження.

Для з’ясування обставин події виїхала слідчо-оперативна група №3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції та співробітники Слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області.

Правоохоронці провели на місці події першочергові заходи, зібрали та вилучили речові докази, які вказують на ймовірну підготовку до вчинення самогубства: сірники, клаптики одягу, бензин тощо.

Під час огляду мобільного телефону загиблого правоохоронці знайшли в історії пошуку інформацію про те, як покінчити життя самогубством, зокрема шляхом самопідпалу.

Правоохоронці також опитали родичів, знайомих і друзів буковинця і з’ясували, що він мав фінансові проблеми.

Відомості про цей факт слідчі поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Основною із версій правоохоронців є самогубство.

Тіло буковинця направлено для проведення відповідних судово-медичних експертиз.

Триває досудове розслідування під керівництвом Чернівецької окружної прокуратури.

Платинова Буковина, Чернівці

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