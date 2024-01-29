



З'явився тизер 2 сезону «Гра в кальмара». Відео - 01.02.2024 17:00

З'явився тизер нового сезону «Гра в кальмара»

Netflix представив тизер другого сезону «Ігри у кальмари»

Кадр із серіалу «Гра в кальмара»

Стрімінговий сервіс Netflix опублікував короткий тизер другого сезону південнокорейського серіалу Гра в кальмара. Судячи з кадрів, глядачеві варто чекати на повернення головного героя першої частини, ігромана Сон Кі Хуна, або номер 456.

Провідну роль у серіалі знову виконає Лі Джон Дже. Як і у фіналі першого сезону, його персонаж з'явився у тизері з новою зачіскою. Netflix не розкриває точну дату виходу продовження серіалу, проте повідомив, що прем'єра відбудеться 2024 року.

Серіал «Гра в кальмара» вийшов восени 2021 року і миттєво посів лідируючі рядки стрімінгу з переглядів. Кривава історія про боротьбу та виживання в небезпечній грі, де цінність людського життя прирівняна до грошей, завоювала популярність не тільки в Південній Кореї, а й у всьому світі.

Серіал: Гра в Кальмара

"Гра в Кальмара" - це захоплюючий корейський телесеріал, який завоював популярність в усьому світі своєю неординарністю, напруженими сценами та глибоким сюжетом. Режисер Хван Дон Хьок та сценарист Хон Джи Ён створили шедевр, який вразив глядачів своєю оригінальністю та драматизмом.

Сюжет розгортається навколо головного героя, Лі Гон Чжуна, чоловіка, який зіткався з великими фінансовими труднощами та розлученням. Його життя здається безнадійно важким, але все змінюється, коли він отримує загадковий пропозицію прийняти участь у таємній ігровій програмі, відомій як "Гра в Кальмара".

Учасники гри визначають свою долю виконанням різних завдань і викликів на великому ігровому полі, створеному в ізоляції на таємному острові. Гра виявляється смертельно небезпечною, адже гравці швидко розуміють, що вони готові пожертвувати життям за шанс на великий виграш.

Серіал досліджує теми героїзму, жертовності та моральних виборів у крайніх умовах. Глядачі переживають за долю кожного героя та спостерігають за їхніми рішеннями, які можуть визначити їхнє майбутнє. Поступово розкриваються таємниці організаторів гри, завдяки чому сюжет стає ще цікавішим і напруженим.

"Гра в Кальмара" не тільки захоплює глядача своєю інтригуючою історією, але і ставить його перед думкою про справжню цінність життя та вартість прийняття рішень в екстремальних обставинах. Цей серіал неодмінно залишить слід в серці кожного, хто вирішить віддати йому свій час.



Платинова Буковина

Джерело: Фото: YOUNGKYU PARK/Keystone Press Agency/Global L

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