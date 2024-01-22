Воссстановление авторских прав в Гугл, удаление плагиата

- 01.02.2024 15:22
Воссстановление авторских прав в Гугл, удаление плагиата

Кража контента – явление, наличие которого не является новым и существует с тех пор, как появились первые домены в веб-пространстве. Часто, при осуществлении поиска, можно заметить, что веб-сайты на первой странице копируют информацию друг у друга.

Отсутствие желания проявлять креативность, самостоятельное мышление, а также неопытность – эти факторы часто являются причинами к краже текстов. Несмотря на то, что мы привыкли к рерайту и копирайту, полностью скопированный текст без изменений по-прежнему вызывает удивление и приводит к беспокойству авторов. Каким образом следует поступить, если вы обнаружили свой текст на чужом веб-ресурсе?

Практика защиты авторских прав существует не только в офлайн-мире, но и в онлайн-пространстве. В связи с этим рассмотрим, как подать жалобу на плагиат в Google в случае обнаружения своего текста на другом веб-ресурсе.В соответствии с принципами конфиденциальности и защиты данных, например, согласно положениям Общего регламента по защите данных ЕС, у каждого есть право запрашивать удаление своих личных данных.

Этот инструмент предоставляет возможность удалить результаты, содержащие ваше имя, из поисковой выдачи Google.  профессионально помогоет Заказчикам, выполняем цели в сфере персональных данных при формировании результатов поиска Google, а также помогаем в исключении информации из результатов поиска.

Если вы желаете подать запрос удаления контента из Google  - обратитесь к нам.

Тел., Viber, +38 (050) 100-16-77,
Написать в Телеграм

Отправляйте ваши вопросы, запросы, документы на е-мейл: pravozahystlex@gmail.com

При рассмотрении таких запросов наши эксперты учитывают не только права заявителей на защиту частной жизни и данных, но также права других лиц на распространение и доступ к информации. В частности, мы оставляем за собой право отклонять запросы на удаление информации о финансовых аферах, профессиональной неаккуратности, деятельности общественного значения представителей государственной власти, а также о приговорах, вынесенных по уголовным делам. 

 

Платинова Буковина

Ключові слова: плагиат гугл помощь юриста

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