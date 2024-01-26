



Перевірена техніка для дому від Самсунг - 26.01.2024 20:21

Купуючи холодильник чи мікрохвильовку, власник хоче, щоб пристрій працював довго та радував своєю функціональністю. Цього можна досягти лише в тому випадку, якщо мова йде про сучасну електроніку відомого бренду. Магазин Самсунг в Чернівцях пропонує великий вибір побутової техніки від південнокорейського виробника.



Чому мільйони людей обирають Самсунг Незабаром південнокорейський бренд святкуватиме столітній ювілей. Зараз групі компаній 85 років, і вона продовжує радувати покупців широким асортиментом електроніки. Серед тисяч видів техніки покупці можуть обрати: - смартфони; - планшети; - аксесуари до мобільних телефонів; - звукове обладнання; - музичні інструменти; - побутову техніку (холодильники, пральні машини); - кухонне обладнання (мікрохвильові печі, посудомийки, кавомашини); - телетехніку; - проектори; - ноутбуки та комп’ютери та багато іншого. Незалежно від типу пристрою, власника чекає сучасний дизайн, додаткові функції, економічність споживання електрики. Турбується виробник і про навколишнє середовище: упаковки для сучасних товарів виготовлені з переробленої макулатури. Переваги обладнання Любов мільйонів користувачів до електроніки бренду не згасає десятки років. Адже є абсолютна впевненість, що телевізор чи кухонний комбайн працюватиме багато років без поломок. Надійність – лише одна з головних переваг продукції компанії Samsung. Окремо варто виділити: Більшість користувачів, купивши один з пристроїв, назавжди стають прихильниками товарів бренду. Великий асортимент обладнання дозволяє встановити вдома все необхідне.

- технологічність; - стильний дизайн; - великий вибір моделей обладнання (від бюджетних до преміальних видів електроніки); - висока якість; - тривалість служби та інше.

Платинова Буковина, Чернівці

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