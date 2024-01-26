



Цистит - причини, психосоматика - 26.01.2024 20:18

Чому жінки так часто страждають від циститу: як усунути цю недугу за допомогою психосоматики та психологічного підходу?

Цистит - одне з найпоширеніших захворювань. За статистикою іноді з ним зіштовхуються від 50 до 90% жінок, причому з віком ймовірність появи запалення сечового міхура зростає. При цьому цистит може розвинутись не тільки через інфекцію або на тлі переохолодження, але й з психологічних причин.



Чому жінки так часто страждають від циститу: як усунути цю недугу за допомогою психосоматики

Цистит - це запалення слизової оболонки сечового міхура, що супроводжується вираженим больовим синдромом. Саме з циститом пов'язане помилкове припущення, ніби він спричинений територіальним конфліктом, який ґрунтується на тому, що «людина не може помітити свої межі». На жаль, це правило працює тільки у ветеринарії, тому що сечовий міхур людини жодним чином не пов'язаний із «позначкою території».

Не займайтеся самолікуванням!

У наших статтях ми збираємо останні наукові дані та думки авторитетних експертів у галузі здоров'я. Але пам'ятайте: поставити діагноз та призначити лікування може лише лікар.

Почнемо з тіла: основу розвитку гострого циститу лежить бактеріальна чи вірусна інфекція. І такий цистит, як правило, виникає після переохолодження чи застуди, піддається лікуванню та не потребує додаткових методів лікування за типом психосоматичного підходу.

Переходимо до психосоматики тоді, коли запальний процес стає хронічним – коли загострення циститу трапляються від 3-4 разів на рік, коли терапія не дає очікуваного результату. Попри це лікування слід продовжувати, змінивши схеми медикаментозної терапії.

В основі розвитку циститу лежить заборона на прояв емоцій, думок і почуттів, які утворилися в ситуації, що травмує — вони вкрай неприємні, що запалюють зсередини, але їх не можна відпустити, тому доводиться тримати їх у собі.

Також причини можна розділити на поверхневі та глибинні.

Поверхневі причини:



почуття сорому



втрата інтимної самоцінності



страх виявляти емоції (негативні та позитивні)



страх заявити про себе, проявляти себе справжнього



дитячі психотравми, пов'язані з пригніченою сексуальністю



Глибинні, приховані причини:



опір придушенню та примусу



страх бути пошкодженим через чужу думку чи дію



заборонені собі пригнічені думки (сприймаються як «брудні» та «порочні»)

Функція сечового міхура - утримання та виведення сечі. Те саме відбувається і з «відпрацьованими емоціями минулого», які потрібно відпустити та вивести із самого себе. Але зробити це складно, тому що не можна просити допомоги, не можна розповідати особисте про себе, і загалом соромно про таке говорити вголос.

Які це емоції? А це вже інше питання. Тут включається особиста історія, і в кожного пацієнта з циститом завжди свої емоції, свої думки, свої ситуації, що ушкоджують минуле. Щоб до них докопатися, треба згадати, що вас колись пошкодило, і розібратися з тим, що відбувається зараз.

Потім потрібно вибрати для себе найкращий варіант проживання цього болю. Насамперед дивіться саме на стан втрати самоцінності — це наші глибокі переживання, які ми ховаємо від інших людей, пов'язані з установками «я не зможу», «я не впораюся», «Мені страшно за це взятися».

Потрібно розуміти, що локалізація запалення також пов'язана і з емоційними переживаннями, що виникли в той момент, коли цистит розвинувся вперше. Це важливо для комплексної роботи та розуміння первинних причин. Також можна використовувати позитивні афірмації (але тільки в руслі комплексної роботи з негативними установками):

«Я несу відповідальність за своє життя, саме я можу зробити його щасливим»

«Я перебуваю у повній безпеці»

«Я здатний докласти зусиль для вирішення розбіжностей у відносинах»

"Я розумію свої почуття і можу знайти їм адекватне пояснення"

Робота з емоціями буде пов'язана як з пошуком негативних установок, так і з внутрішньою опорою, а саме з підвищенням емоційного резерву для проживання травми.

Платинова Буковина, Чернівці

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