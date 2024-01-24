



Перевірена техніка для дому від Самсунг - 24.01.2024 18:06

щоб пристрій працював довго та радував своєю функціональністю. Цього можна досягти лише в тому випадку, якщо мова йде про сучасну електроніку відомого бренду. Магазин Самсунг в Чернівцях пропонує великий вибір побутової техніки від південнокорейського виробника.

Чому мільйони людей обирають Самсунг

Незабаром південнокорейський бренд святкуватиме столітній ювілей. Зараз групі компаній 85 років, і вона продовжує радувати покупців широким асортиментом електроніки. Серед тисяч видів техніки покупці можуть обрати:

смартфони ;

планшети ;

аксесуари до мобільних телефонів;

звукове обладнання;

музичні інструменти;

побутову техніку (холодильники, пральні машини);

кухонне обладнання (мікрохвильові печі, посудомийки, кавомашини);

телетехніку;

проектори ;

ноутбуки та комп’ютери та багато іншого.

Незалежно від типу пристрою, власника чекає сучасний дизайн, додаткові функції, економічність споживання електрики. Турбується виробник і про навколишнє середовище: упаковки для сучасних товарів виготовлені з переробленої макулатури.

Переваги обладнання

Любов мільйонів користувачів до електроніки бренду не згасає десятки років. Адже є абсолютна впевненість, що телевізор чи кухонний комбайн працюватиме багато років без поломок.

Надійність – лише одна з головних переваг продукції компанії Samsung. Окремо варто виділити:

технологічність;

стильний дизайн;

великий вибір моделей обладнання (від бюджетних до преміальних видів електроніки);

висока якість;

тривалість служби та інше.

Більшість користувачів, купивши один з пристроїв, назавжди стають прихильниками товарів бренду. Великий асортимент обладнання дозволяє встановити вдома все необхідне.

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