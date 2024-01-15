МЗС Палестини: Ізраїль зруйнував понад 70% будівель у секторі Газа

- 22.01.2024 14:24
МЗС Палестини: Ізраїль зруйнував понад 70% будівель у секторі Газа

МЗС Палестини: Ізраїль зруйнував понад 70% будівель у секторі Газа 

Армія оборони Ізраїлю зруйнувала понад 70% будівель під час операції в секторі Газа, повідомив глава палестинського МЗС Ріяд аль-Малікі на XIX зустрічі глав держав та урядів Руху неприєднання в Кампалі. За його словами, атаки ЦАХАЛ продовжуються вже понад 100 днів. За цей час було вбито близько 10 тисяч палестинських дітей. Ще 10 тисяч людей поховано під уламками, повідомляє агентство WAFA.

Ізраїльська армія зруйнувала понад 70% будинків та будівель у секторі Газі. Переміщеними особами стали майже 2 млн. палестинців, половина з яких — це діти. Понад 100 днів ізраїльські військові вбили близько 10 тисяч дітей. Ще майже 10 тисяч людей, переважно жінки та діти, поховані під уламками, — заявив Малики.

Міністр назвав ситуацію в палестинському анклаві жахливою. За його словами, Ізраїль розв'язав геноцидну війну та кампанію масових убивств. ЦАХАЛ систематично знищує кожного, хто відносить себе до палестинського народу, додав глава відомства.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган назвав прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху "фюрером сучасності". Він також розкритикував структури Заходу, які мали відповідати за безпеку, проте вирішили мовчки спостерігати за геноцидом та варварством ЦАХАЛ у Газі.

Платинова Буковина, Чернівці

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