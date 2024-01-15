Буковинка потрапила у пастку шахраїв під час отримання «соціальної допомоги»: поліцейські проводять розслідування

- 22.01.2024 15:20
Буковинка потрапила у пастку шахраїв під час отримання «соціальної допомоги»: поліцейські проводять розслідування

Аферисти розповсюджують повідомлення у соціальних мережах, месенджерах про можливість отримання додаткової грошової допомоги. Громадяни, не перевіривши достовірність інформації та власноруч допомагають шахраям привласнити їхні кошти.

До Чернівецького райуправління поліції звернулася 65-річна жителька обласного центру. Заявниця розповіла, що їй надійшло повідомлення у месенджері про можливість отримання грошової допомоги від благодійної організації. Чернівчанка перейшла за посиланням, вказала свої анкетні дані та інформацію про банківський рахунок. Після чого отримала сповіщення про перерахування майже 10 тисяч гривень на невідомий рахунок, в якості оплати за онлайн-покупку.

Відомості про вказаний факт поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.

Правоохоронці звертаються до громадян з проханням довіряти інформації про соціальні виплати тільки з офіційних сайтів установ і організацій. Закликаємо: будьте уважними та обачними, не переходьте за сумнівними посиланнями та в жодному випадку не вводьте вашу конфіденційну інформацію, що стосується ваших банківських рахунків.

Якщо ви все ж таки потрапили до пастки аферистів — одразу телефонуйте на спецлінію «102».

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: шахраї Чернивці

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