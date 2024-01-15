



Перевезення авто потягом Укрзалізниці: тарифи, умови - 22.01.2024 14:53

"Укрзалізниця" готова перевезти навіть ваше авто, і ми розповімо вам, як це зробити та скільки це коштує, повідомила прес-служба компанії.

Ця послуга перевезення авто потягом доступна у восьми поїздах, проте важливо врахувати, що на популярні напрямки вагони-автомобілевози бувають заброньовані на місяці вперед. Наприклад, для перевезення автомобіля із Львова до Дніпра рекомендується робити бронювання до квітня, тоді як для напрямку Львів-Київ доступні дати в лютому.

Вартість резервування місця для одного транспортного засобу становить 150 гривень. Загальна вартість послуги складає від 1200 гривень (залежно від розміру авто), в середньому це 2-3 тисячі гривень. Оплатити вартість перевезення можна виключно в касах, проте бронювання здійснюється тільки онлайн або за номерами телефонів кас.



"Укрзалізниця" не тільки пропонує надійний та зручний транспорт для пасажирів, але й розвиває нові можливості для автовласників. Перевезення автомобілів в потягах - це зручний та ефективний спосіб доправити ваш транспорт туди, куди вам потрібно.

Для того, щоб скористатися цією послугою, необхідно заздалегідь забронювати місце, особисто обравши зручну дату і напрямок. Завдяки відмінній організації та доступності інформації ви можете легко здійснити бронювання онлайн чи зателефонувати у вказані номери кас для вигоди та швидкості.

Ціни на перевезення автомобілів розраховані розумно та залежать від розміру вашого транспортного засобу. Безпека та якість обслуговування - наші пріоритети, щоб ви могли бути впевнені у безпеці вашого автомобіля під час перевезення.

Оберіть "Укрзалізницю" для вашого транспорту, і ми зробимо все можливе, щоб ваша подорож була комфортною та безпечною.

Платинова Буковина, Чернівці

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