Перевезення авто потягом Укрзалізниці: тарифи, умови

- 22.01.2024 14:53
Перевезення авто потягом Укрзалізниці: тарифи, умови

"Укрзалізниця" готова перевезти навіть ваше авто, і ми розповімо вам, як це зробити та скільки це коштує, повідомила прес-служба компанії.

Ця послуга перевезення авто потягом доступна у восьми поїздах, проте важливо врахувати, що на популярні напрямки вагони-автомобілевози бувають заброньовані на місяці вперед. Наприклад, для перевезення автомобіля із Львова до Дніпра рекомендується робити бронювання до квітня, тоді як для напрямку Львів-Київ доступні дати в лютому.

Вартість резервування місця для одного транспортного засобу становить 150 гривень. Загальна вартість послуги складає від 1200 гривень (залежно від розміру авто), в середньому це 2-3 тисячі гривень. Оплатити вартість перевезення можна виключно в касах, проте бронювання здійснюється тільки онлайн або за номерами телефонів кас.

"Укрзалізниця" не тільки пропонує надійний та зручний транспорт для пасажирів, але й розвиває нові можливості для автовласників. Перевезення автомобілів в потягах - це зручний та ефективний спосіб доправити ваш транспорт туди, куди вам потрібно.

Для того, щоб скористатися цією послугою, необхідно заздалегідь забронювати місце, особисто обравши зручну дату і напрямок. Завдяки відмінній організації та доступності інформації ви можете легко здійснити бронювання онлайн чи зателефонувати у вказані номери кас для вигоди та швидкості.

Ціни на перевезення автомобілів розраховані розумно та залежать від розміру вашого транспортного засобу. Безпека та якість обслуговування - наші пріоритети, щоб ви могли бути впевнені у безпеці вашого автомобіля під час перевезення.

Оберіть "Укрзалізницю" для вашого транспорту, і ми зробимо все можливе, щоб ваша подорож була комфортною та безпечною.

 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: як перевезти авто потягом. перевезення авто потяг Україна 2024, правила перевезення авто потягом 2024

Коментарі (1)
Ваня | 22.01.2024
місць немає все зайнято я дивився
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Буковинка потрапила у пастку шахраїв під час отримання «соціальної допомоги»: поліцейські проводять розслідування Аферисти розповсюджують повідомлення у соціальних мережах, месенджерах
- 22.01.2024 15:20
ChatGPT дозволили застосовувати у військових цілях
- 22.01.2024 15:17
Зробіть одну дію та розширте межі фінансових можливостей Шляхи Розширення Фінансової Ємності: Поради для Оптимізації Фінансів
- 22.01.2024 15:12
МЗС Палестини: Ізраїль зруйнував понад 70% будівель у секторі Газа Армія оборони Ізраїлю зруйнувала понад 70% будівель під час
- 22.01.2024 14:24
На розвиток дитини більше впливають гени батька, ніж матері. Здоров'я, зовнішність, тривалість життя людини визначає
- 19.01.2024 15:47
Вішинг на Буковині: що робити, щоб вберегтися? Під психологічним тиском і нагнітанні критичної ситуації шахраї отримують
- 19.01.2024 13:01
ДБР викрило правоохоронця, який пропонував чоловіку вигадану посаду в СБУ Працівники ДБР за сприяння внутрішньої безпеки СБУ затримали правоохоронця
- 17.01.2024 17:16
На Буковині криміногенна ситуація залишається стабільно контрольованою, э збільшення шахрайств Протягом минулого року у період дії воєнного стану підрозділи кримінальної поліції ГУНП в Чернівецькій
- 17.01.2024 10:38
«єОселя»: Мінекономіки дало звіт по результатам програми Програма іпотечного кредитування житла “єОселя” існує
- 15.01.2024 16:38
Упродовж 2023 року поліцейські Буковини склали понад 5700 адмінпротоколів за з домашне насильство Співробітники буковинської поліції за результатами реагування минулого року с
- 15.01.2024 15:43

Всі новини