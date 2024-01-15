Перевезення авто потягом Укрзалізниці: тарифи, умови- 22.01.2024 14:53
"Укрзалізниця" готова перевезти навіть ваше авто, і ми розповімо вам, як це зробити та скільки це коштує, повідомила прес-служба компанії.
Ця послуга перевезення авто потягом доступна у восьми поїздах, проте важливо врахувати, що на популярні напрямки вагони-автомобілевози бувають заброньовані на місяці вперед. Наприклад, для перевезення автомобіля із Львова до Дніпра рекомендується робити бронювання до квітня, тоді як для напрямку Львів-Київ доступні дати в лютому.
Вартість резервування місця для одного транспортного засобу становить 150 гривень. Загальна вартість послуги складає від 1200 гривень (залежно від розміру авто), в середньому це 2-3 тисячі гривень. Оплатити вартість перевезення можна виключно в касах, проте бронювання здійснюється тільки онлайн або за номерами телефонів кас.
"Укрзалізниця" не тільки пропонує надійний та зручний транспорт для пасажирів, але й розвиває нові можливості для автовласників. Перевезення автомобілів в потягах - це зручний та ефективний спосіб доправити ваш транспорт туди, куди вам потрібно.
Для того, щоб скористатися цією послугою, необхідно заздалегідь забронювати місце, особисто обравши зручну дату і напрямок. Завдяки відмінній організації та доступності інформації ви можете легко здійснити бронювання онлайн чи зателефонувати у вказані номери кас для вигоди та швидкості.
Ціни на перевезення автомобілів розраховані розумно та залежать від розміру вашого транспортного засобу. Безпека та якість обслуговування - наші пріоритети, щоб ви могли бути впевнені у безпеці вашого автомобіля під час перевезення.
Оберіть "Укрзалізницю" для вашого транспорту, і ми зробимо все можливе, щоб ваша подорож була комфортною та безпечною.
Коментарі (1)
Другие новости:
- 22.01.2024 15:20
- 22.01.2024 15:17
- 22.01.2024 15:12
- 22.01.2024 14:24
- 19.01.2024 15:47
- 19.01.2024 13:01
- 17.01.2024 17:16
- 17.01.2024 10:38
- 15.01.2024 16:38
- 15.01.2024 15:43
місць немає все зайнято я дивився