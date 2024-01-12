



Вішинг на Буковині: що робити, щоб вберегтися? - 19.01.2024 13:01

Зловмисники телефонують до приватних підприємців, обираючи дані з відкритих джерел про них, повідомляють про перевірку Державної податкової служби або іншим органами місцевої влади та пропонують за гроші урегулювати ситуацію. Щоб не стати жертвами так званого вішингу, правоохоронці нагадують громадянам алгоритм дій.

Під психологічним тиском і нагнітанні критичної ситуації шахраї отримують конфіденційну інформацію та незаконно привласнюють кошти громадян.

Поліцейські радять: якщо ви отримала дзвінок з проханням або вимаганням коштів від нібито працівників Державної податкової служби, Пенсійного фонду, правоохоронних органів тощо покладіть слухавку, а інформацію про цього абонента передайте в поліцію.

Також громадянам варто дотримуватися наступних порад під час телефонної розмови з підозрілими особами:

- ніколи не розголошуйте особисті або фінансові дані незнайомим особам;

- перевіряйте осіб, що з вами спілкуються: чи належать вони до представників органів, який нібито представляють;

- не здійснюйте переказів коштів на чужі рахунки;

- не повідомляйте конфіденційної інформації стороннім (дані картки, логін і паролі до онлайн банкінгу тощо);

- ніколи не уводьте конфіденційні дані на невідомих і підозрілих сайтах;

- не переходьте за сумнівними посиланнями, адже за ними може бути прихований фейковий ресурс;

- уважно переглядайте URL-адресу потрібного сайту: будь-яка неточність може свідчити, що ви опинилися на фішинговому ресурсі.

Запам’ятайте: представники державних і правоохоронних органів у телефонній розмові не мають права дізнаватися у вас конфіденційну інформацію про банківські рахунки, а тим паче вимагати негайної оплати чи перерахування грошей.

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