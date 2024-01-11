



ДБР викрило правоохоронця, який пропонував чоловіку вигадану посаду в СБУ - 17.01.2024 17:16

ДБР викрило правоохоронця, який пропонував чоловіку вигадану посаду в СБУ

Працівники ДБР за сприяння внутрішньої безпеки СБУ затримали правоохоронця, який намагався підзаробити на військовозобов’язаному чоловіку, обіцяючи влаштувати його на службу в СБУ.

Шахрай представився співробітником УСБУ в Чернівецькій області та за 10 тис. доларів США обіцяв розв'язувати питання щодо працевлаштування у правоохоронний орган. Він обіцяв «клієнту», що таким чином він зможе уникнути мобілізації та розпочати службу на посаді діловода у вигаданому "відділі по боротьбі з корупцією".

16 січня 2024 року правоохоронці затримали зловмисника «на гарячому» під час отримання неправомірної вигоди. Відразу з’ясувалось, що насправді чоловік немає жодного стосунку до СБУ.

Досудове розслідування триває. Слідство додатково з’ясує, чи мав затриманий зв’язки із представниками силових структур та чи вів подібні перемовини з іншими «клієнтами».

Затриманому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Платинова Буковина, Чернівці

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