



На Буковині криміногенна ситуація залишається стабільно контрольованою, э збільшення шахрайств - 17.01.2024 10:38

Протягом минулого року у період дії воєнного стану підрозділи кримінальної поліції ГУНП в Чернівецькій області зосередили свої зусилля на розкритті тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема вбивств, грабежів, розбійних нападів, нанесення тяжких тілесних ушкоджень, виявлення правопорушень у сфері незаконного обігу зброї та наркозлочинів.

Упродовж 2023 року зареєстровано на 28% більше кримінальних проваджень, ніж у 2022 році. Такий ріст обумовлений, насамперед, збільшенням шахрайств. При цьому правоохоронці фіксують зменшення тяжких і особливо тяжких злочинів: вбивств (16 на противагу 17 з 2022 роком), розбійних нападів (3 на противагу 8), грабежів (17 на противагу 26) та нанесення тяжких тілесних ушкоджень (12 на противагу 20).

Також за цей період зменшилася кількість скоєння крадіжок (916 на противагу 961), зокрема, з квартир (25 проти 39) та будинків (77 проти 159). За 557 фактами вже встановлені особи, причетні до вчинення майнових злочинів. Крім цього, поліцейські розкрили ще 128 крадіжок, скоєних у минулих роках, та повідомили фігурантам про підозри.

Для утримання стабільної та контрольованої криміногенної обстановки на території краю посилену увагу правоохоронці приділяють протидії незаконному обігу зброї. Упродовж 2023 року поліцейські розпочали 143 кримінальних провадження. У 125 фактах особам вже повідомили про підозри. З незаконного обігу вилучили 86 одиниць вогнепальної зброї, серед яких 24 – автоматичної, гранатомет РПГ-22, 156 гранат із запалами, понад 15 тисяч набоїв тощо.

Одним з пріоритетних напрямів діяльності поліції є боротьба з незаконним обігом наркотиків. Загалом у 2023 році зареєстровано 809 кримінальних правопорушень, 263 особам повідомлено про підозру по 665 кримінальних правопорушеннях.

У минулому році правоохоронці призупинили діяльність двох нарколабораторій. Двом особам, які причетні до їх облаштування, повідомили про підозри та скерували обвинувальні акти для розгляду до суду.

Крім цього, протягом минулого року під час санкціонованих обшуків поліцейські вилучили понад 25 кілограмів наркотичних і психотропних речовин та задокументували 442 факти збуту наркотиків. До суду скеровано обвинувальні акти по 2 кримінальних провадженнях відносно учасників організованих злочинних груп.

Підрозділи кримінальної поліції ГУНП в Чернівецькій області й надалі вживатимуть необхідних заходів для недопущення росту злочинності та вчинення відносно громадян протиправних дій.

Платинова Буковина, Чернівці

Джерело: Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

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