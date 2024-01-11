



7 способів як перемогти синдром самозванця - 12.01.2024 17:20

Як перемогти синдром самозванця? Альберт Ейнштейн відчував щось подібне: він називав себе мимовільним шахраєм, робота якого не заслуговує на таку пильну увагу.

Такі видатні досягнення, як у Ейнштейна, зустрічаються рідко, чого не скажеш про синдром самозванця — переживання, коли почуваєшся немов шахрай. Чому багато хто з нас продовжує сумніватися, що заслужили свій успіх або що наші ідеї та навички варті уваги?

Психологи взялися вивчення цього безпричинного почуття невпевненості. Незважаючи на високі оцінки, багато студентів вважають, що не заслуговують на своє місце в університеті. Дехто навіть був упевнений, що їх зарахували помилково. Усі ці страхи необгрунтовані, це має безліч назв: феномен самозванця, переживання самозванця чи синдром самозванця.

Назвати це синдромом означає принизити його універсальність. Це не хвороба і не аномалія, вона не завжди пов'язана з депресією, тривожністю чи самооцінкою.

Відомі люди, які страждали від невпевненості та синдрому самозванця

Мільйони людей, включаючи знаменитостей, спортсменів та генеральних директорів, страждають від постійної невпевненості в собі та почуття «я не гідна», «я не гідний». Голлівудська зірка Меріл Стріп, голова Всесвітньої організації охорони здоров'я доктор Маргарет Чен, нобелівський лауреат Майя Анжелу — все це приклади відомих людей, які зазнали такої неадекватності у своїй роботі та натякнули на страх бути «розкритими». Емма Вотсон, Шеріл Сандберг, Мішель Пфайфер, Кейт Уінслет, Соня Сотомайор та багато інших зізналися у подібних почуттях.

Люди з високими досягненнями особливо часто сумніваються в собі і не заслуговують на визнання, яке вони отримують. У той час як чоловіки та жінки відчувають синдром самозванця, дослідження показують, що жінки частіше страждають від таких переживань і частіше страждають від наслідків.

Чому виникає синдром самозванця та відчуття мимовільного шахрайства?

Люди з високою кваліфікацією чи великим досвідом схильні думати, що нічим не перевершують оточуючих. В результаті похвала здається їм незаслуженою, як і перспективи, що відкриваються перед ними. На прикладах Енджелоу та Ейнштейна можна переконатися, що немає такої точки успіху, за якої всі ці почуття зникають. Ця особливість характерна не тільки висококваліфікованих індивідів.

Усі люди сприйнятливі до феномену множинного невігластва: кожен потай сумнівається у собі й вважає, що більше ні в кого цих сумнівів немає, лише тому що ніхто про них не розповідає. Оскільки складно дізнатися, наскільки старанно працюють наші однолітки, наскільки складно їм вирішити поставлені завдання чи наскільки вони сумніваються, нам не так просто перестати сумніватися у своїх здібностях. Сильне почуття шахрайства може перешкодити людині поділитися чудовою ідеєю або подати заявку на роботу або в програму, де вона досягне успіху.

Досі найнадійнішим методом боротьби із синдромом самозванця залишається обговорення, зворотний зв'язок, відгуки від оточуючих. Багато людей, які страждають від синдрому самозванця, бояться, що їхні страхи підтвердяться, якщо вони запитають чиїсь думки. Навіть отримавши позитивний відгук, часто вони не позбавляються синдрому самозванця. З іншого боку, якщо консультант чи наставник розповість, що відчуває те саме, це може допомогти. Те саме стосується однолітків.

Щоб полегшити, досить просто знати, що для вашого почуття є визначення. Якщо ви знаєте про цей феномен, то можете подолати свій синдром самозванця, збираючи та періодично згадуючи позитивні відгуки. Одна жінка-вчений звинувачувала себе у проблемах у лабораторії та почала щоразу записувати причини виникнення проблем. У результаті вона з'ясувала, що більшість проблем виникає через відмову обладнання, що допомогло їй усвідомити свій професіоналізм.

Можливо, нам ніколи не вдасться позбутися цих почуттів, але ми можемо обговорювати наші навчальні та професійні



проблеми. Дізнавшись, наскільки поширене це почуття, можливо, ви зможете звільнитися, розповісти про нього і стати впевненішим завдяки простим істинам: ви талановиті, ви здатні і ви на своєму місці.



7 способів як перемогти синдром самозванця

Слідкуйте за своїми досягненнями і часто переглядайте свій список перемог.

Чи не порівнюйте себе з іншими.

Встановіть цілі для того, що ви хочете зробити, і зосередьтеся на досягненні цих цілей.

Зробіть чесну оцінку своїх сильних та слабких сторін.

У той час як усі зосереджуються на тому, щоб виправити слабкості, також зосереджуються на тому, щоб нарощувати та відточувати свої сильні сторони.

Знайдіть людей, які вірять у вас особисто та професійно, та зверніться до них за підтримкою.

Коли ви отримуєте комплімент, не заперечуйте та не применшуйте його. Просто скажіть "дякую".

Зосередьтеся на тому, щоб допомагати іншим, а не зациклюватись на своїх складнощах.

Поговоріть з людьми, яких ви поважаєте, щоб дізнатися, чи зазнавали вони аналогічні проблеми.

Поєднуйтесь з тими, хто відчуває схоже, щоб подолати синдром разом.

Пам'ятайте, що навіть блискучі та знамениті люди іноді зізнаються у переживанні синдрому самозванця. Спробуйте посміятися з цього, разом це зробити легше і цікавіше!

Платинова Буковина, Чернівці

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