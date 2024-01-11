Служба зайнятості допомагає ветеранам адаптуватися до мирного життя

- 15.01.2024 14:46
Служба зайнятості допомагає ветеранам адаптуватися до мирного життя

 Служба зайнятості допомагає ветеранам адаптуватися до мирного життя

З початком вторгнення росії в Україну життя наших громадян розділилося на до та після. Багато українців набули статусу учасників бойових дій і стали потребувати особливої підтримки від держави. Як саме служба зайнятості може допомогти захисникам і членам їх родин, читайте в цьому матеріалі.
Ваучери на навчання та гранти на розвиток власного бізнесу як мотивація до руху вперед.

Сучасні українські реалії потребують від наших громадян гнучкості та відкритості до нового. Тим учасникам бойових дій, які цього щиро бажають, ми готові запропонувати підвищення кваліфікації або здобуття нової професії, яка користується попитом на українському ринку праці, адже служба зайнятості має власні сучасні центри професійно-технічної освіти, які навчають слухачів за 95 робітничими професіями та 365 освітніми програмами. Для учасників бойових дій таке навчання є безоплатним.

Якщо ви не зареєстровані в службі як безробітні, але маєте професійно-технічну чи вищу освіту, також можете безоплатно отримати ваучер на навчання.
З його допомогою у вас буде можливість пройти перепідготовку за робітничими професіями або здобути наступний освітній рівень. Зауважимо, що ваучери видаються за затвердженим Мінекономіки переліком зі 124 професій та спеціальностей. Вартість ваучера не може перевищувати 10-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. З 1 січня 2024 року – це понад 30 тис. грн (30 280 грн). Якщо ж вартість навчання вища, то роботодавець чи людина доплачує різницю самостійно.
Після закінчення навчання слухачам видається документ державного зразка про присвоєння відповідної кваліфікації.
Слід звернути увагу, що ваучер видається одноразово.
Ще одна програма, про яку хочеться розказати - це програми надання грантів, які реалізуються в рамках урядового проєкту єРобота. Служба зайнятості супроводжує дві з них:
«Власна справа» - ви можете отримати мікрогрант у розмірі від 50 до 250 тисяч гривень. Подати заявку на отримання гранту разом із бізнес-планом можна через Портал Дія. До заяви обов’язково додається бізнес-план щодо започаткування нового або розвитку вже діючого бізнесу. Обов’язковою умовою участі в програмі є створення нових робочих місць, які грантоотримувач має створити протягом 6 місяців з дати отримання коштів.
Для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та їх подружжя впроваджена окрема грантова програма для власного підприємництва, яка передбачає надання грантів:

до 250 тисяч гривень можна отримати на власний бізнес за умови створення щонайменше одного робочого місця;
до 500 тисяч гривень може отримати член родини учасника бойових дій за умови створення щонайменше двох робочих місць.
до 1 млн гривень зможе отримати учасник бойових дій, якщо він не менш ніж три роки був зареєстрований як ФОП - чотирьох і більше нових робочих місць.
Подати заявку на отримання гранту за будь-якою програмою можна через портал Дія.
Допомога по безробіттю та успішне працевлаштування
Ветерани також можуть звернутися до центрів зайнятості для отримання допомоги по безробіттю або працевлаштуванню. Розмір допомоги визначається індивідуально, але під час дії воєнного стану максимальна сума не може перевищувати розміру мінімальної зарплати, встановленої законодавством на 1 січня календарного року. З 1 січня 2024-го – це 7100 грн. Податися на таку допомогу зможете з першого дня після надання статусу безробітного. На період дії воєнного стану тривалість виплати не може перевищувати 90 календарних днів. Водночас для осіб передпенсійного віку (за рік до досягнення відповідного віку та за наявності необхідного для призначення пенсії за віком страхового стажу) тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів.
Звернення до служби зайнятості значно прискорює процес працевлаштування, оскільки фахівці служби забезпечують індивідуальний супровід, здійснюючи підбір роботи з урахуванням особливостей, зокрема – з організацією професійної підготовки безпосередньо на майбутньому робочому місці. Також шукати роботу можна і самостійно безпосередньо на Єдиному порталі вакансій так і шляхом оформлення підписки за галуззю або регіоном через чат-боти у Telegram та Viber.
Більш детально про послуги служби зайнятості ви можете дізнатися на нашому вебпорталі, в найближчому центрі зайнятості, у контакт-центрі Державної служби зайнятості за телефоном: +380 800 600 288 або онлайн у Telegram, Viber, Facebook, Instagram.
Звертайтеся і ми обов’язково вам допоможемо! Бо зараз як ніколи важливо працювати для наближення нашої Перемоги!

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: ветеранам адаптуватися до мирного життя, адаптація ветеранів

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