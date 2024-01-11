



Упродовж 2023 року поліцейські Буковини склали понад 5700 адмінпротоколів за з домашне насильство - 15.01.2024 15:43

Упродовж 2023 року поліцейські Буковини склали понад 5700 адмінпротоколів за правопорушення пов’язані із вчиненням домашнього насильства



Крім цього, поліцейські винесли понад 3300 термінових заборонних приписів відносно кривдників. Загалом у минулому році до територіальних підрозділі поліції Чернівецької області надійшло 9627 повідомлень про вчинення правопорушень пов’язаних з домашнім насильством.

Співробітники буковинської поліції за результатами реагування минулого року склали 4779 протоколів про адміністративні правопорушення безпосередньо на сімейних кривдників за ознаками статті 173-2 (Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ще 926 фактів пов’язані із домашнім насильством, кваліфікувалися за іншими статтями цього ж Кодексу.

Також за ініціативою поліцейських після проведення оцінки ризиків винесено 3262 термінових заборонних приписа, які включають: зобов’язання залишити місце проживання постраждалої особи, заборону на вхід і перебування у місці проживання потерпілої особи та заборону у будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою. Ще 59 таких приписів було винесено за зверненнями постраждалих осіб.

Слідчі поліції Чернівецькій області упродовж року задокументували 280 кримінальних проваджень пов’язаних з домашнім насильством. За 184 фактами досудові розслідування уже завершенні, обвинувальні акти скеровані до суду. Серед яких, 85 – за статтею 126-1 (Домашнє насильство) та 7 за статтею 390-1 (Невиконання обмежувальних заходів, обмежувальних приписів або непроходження програми для кривдників) Кримінального кодексу України.

На обліку поліції області за вчинення домашнього насилля перебуває 2600 осіб, з них 425 – жінки та 8 дітей кривдників. З ними поліцейські постійно проводять профілактичні бесіди.

Кожний факт вчинення насильства правоохоронці вивчають і відповідно реагують, а також проводять заходи спрямовані на запобігання такому негативному явищу.

Крім цього, за вчинення домашнього насильства 36 кривдникам поліцейські анулювали дозволи на право придбання, зберігання носіння зброї та боєприпасів.

Працівники поліції Буковини закликають громадян не замовчувати факти насильства. Якщо ви потерпаєте від домашнього насильства чи стали свідком таких протиправних дій щодо своїх близьких, рідних, знайомих, звертайтеся до поліції на спецлінію 102.

Не будьте байдужими, вчасно надана інформація та допомога можуть врятувати чиєсь здоров’я або навіть й життя.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

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