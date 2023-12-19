



У Чернівцях судитимуть наркоугруповання, яке займалося реалізацією наркотиків на території трьох областей - 11.01.2024 09:52

У Чернівцях судитимуть наркоугруповання, яке займалося реалізацією наркотиків на території трьох областей: слідчі поліції завершили досудове розслідування



У червні минулого року працівників Чернівецького управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно з співробітниками Головного управління Національної поліції Чернівецької області припинили діяльність групи осіб, яка через телеграм-канал незаконно збувала канабіс, екстазі, амфетамін, метамфетамін, солі «PVP» та марки LSD. Наразі правоохоронці зібрали беззаперечні докази протиправної діяльності фігурантів та матеріали провадження з обвинувальним актом скерували до суду для розгляду.

В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що двоє жителів Чернівців – 20-річний чоловік та 39-річна жінка, виконуючи ролі співорганізаторів, налагодили схему збуту наркотичних речовин через телеграм-канал. Чернівчани закуповували наркотики оптовими партіями, а в орендованому приміщенні фасували їх на дози та виставляли на продаж. Асортимент інтернет магазину в основному складався з канабісу, амфетаміну, метамфетаміну, солей «PVP», екстазі та марок LSD.

В подальшому, з метою розширення мережі збуту, буковинці залучили до своїх незаконних оборудок двох жителів Львова, віком 26 та 29 років, та 27-річного хмельничанина, які виконували функції наркокур’єрів у своїх областях.

За оперативною інформацією оборудки інтернет-крамниці складали більше півмільйона гривень в місяць.

Під час проведення санкціонованих обшуків у правопорушників правоохоронці виявили і вилучили більше 2-х кілограмів наркотиків, чорнові записи, мобільні телефони, приладдя для пакування наркотичних засобів, банківські картки.

Наразі співробітники Слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури завершили досудове розслідування, матеріали якого з обвинувальним актом скерували до суду для розгляду.

Усім учасникам наркоугрупування інкримінують вчинення злочину, передбаченого частиною 3 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. За вчинене фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

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