Прослуховування сумної музики може знизити біль - є знеболюючий ефект

- 08.01.2024 09:05
Прослуховування сумної музики може знизити біль - є знеболюючий ефект

Вчені з університету Макгілла в Канаді провели дослідження, встановивши, що сумна та захоплююча музика може знизити фізичний біль.

Їхнє дослідження було опубліковано в науковому журналі Frontiers in Pain Research. В рамках експерименту було проведено тестування з чотирма групами досліджуваних, кожна з яких відчувала фізичний біль, схожий на відчуття тримання гарячої чашки.

Учасникам першої групи надали їхні улюблені треки, другий гурт слухав спеціально підібрані розслаблюючі композиції, третій гурт — випадкову музичну добірку, а четвертий — проходив експеримент у тиші. Після цього піддослідним запропонували оцінити рівень неприємних відчуттів за стобальною шкалою.

Результати другої, третьої та четвертої груп були схожі між собою. Проте учасники першої групи, які слухали свої улюблені композиції, оцінили біль на 9 балів нижче.

Вчені зазначили, що найбільший ефект полегшення болю був у тих, хто слухав музику, яка викликає мурашки чи сильну емоційну реакцію. Ці композиції відволікали мозок від неприємних відчуттів, в основному, це були зворушливі та сумні пісні, що викликали сильні емоції.

Платинова Буковина, Чернівці

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