Як подолати прокрастинацію та досягати мети. Програмування успіху у новому році!

- 05.01.2024 21:08
Як подолати прокрастинацію та досягати мети. Програмування успіху у новому році!

Психолог та ментор Вікторія Коретник пропонує стратегії для подолання прокрастинації та досягнення новорічних планів. Вона дає рекомендації про створення конкретних та вимірних цілей, застосування методик, встановлення пріоритетів, використання техніки "помідора" для підвищення продуктивності, а також звернення до минулого досвіду для кращого розуміння власних звичок.

Вікторія з досвіду роботи знає, що її рекомендації зараз актуальні для кожного: Отже, що потрібно для цього зробити?

Створіть правила, які допоможуть вам слідувати своїм планам та уникати відхилень.

Формулюйте цілі безпосередньо, вимірно, досяжно, значимо і своєчасно

Пріоритети! Підходьте до своїх цілей та завдань з урахуванням їх важливості та терміновості.

Техніка 🍅🍅🍅помідора. Працюйте з фокусом протягом певного періоду часу, а потім робіть перерву. Наприклад, працюйте 25 хвилин, потім відпочивайте 5 хвилин.

Аналізуйте свої попередні успіхи та невдачі для більш ефективного планування та вирішення проблем.

Ключові рекомендації від ментора Вікторії, які допомагають подолати прокрастинацію та ефективно досягти новорічних планів:

1. Відпустіть ідеалізоване майбутнє "я": Спочатку потрібно відмовитись від думки, що ваше майбутнє "я" саме впорається з проблемами і почне робити позитивні зміни на основі вашого поточного стану.

2. Перестаньте шукати швидке рішення. Вікторія не радить довіряти думці про те, що щастя може бути досягнуто за допомогою однієї сильної роботи. Вона наполягає на довгострокових змінах у мисленні, а не на миттєвих результатах.

3. Створіть маніфест мислення. Який надихатиме на досягнення цілей. Він дозволить зосередитися на вашій меті та допомогти приймати усвідомлені рішення.

4. Почніть з малого. необхідно інтегрувати невеликі, надійні звички у вашу рутину, щоб створити позитивний зрушення у мисленні та поступово розвивати моментум.

Ці стратегії допоможуть людям створити ефективніший підхід до досягнення своїх цілей, уникаючи прокрастинації та приділяючи увагу усвідомленим змінам у мисленні.

А ще 15 правил читайте у подарунковому чек листі від ментора Вікторії - скачайте чек лист саме зараз за посиланням

Платинова Буковина, Чернівці

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