Чим небезпечний дзвін у вухах

- 21.12.2023 12:01
Чим небезпечний дзвін у вухах

Невролог розповіла, чим небезпечний дзвін у вухах
Невролог Козлова : дзвін і шум у вухах можуть бути симптомами пухлини або аневризми

Дзвін чи пульсуючий шум у вухах можуть виявитися симптомами захворювань, що загрожують здоров'ю та життю людини, у тому числі пухлин мозку або аневризми аорти, попередила у розмові з нами лікар-невролог Діана Козлова. Проте, за її словами, у переважній більшості випадків дзвін у вухах небезпечний.

Причиною пульсуючого шуму можуть бути аневризми, артеріо-венозні мальформації, тромбози венозних синусів, перилімфатична фістула; внутрішньочерепна гіпертензія, – розповіла невролог.

Непульсуючий шум у вухах може бути викликаний пухлиною головного мозку та середнього вуха, невриномою слухового нерва; інфарктом у стовбурі головного мозку чи перфорацією барабанної перетинки, продовжила експерт.

При цьому, як зазначила лікар, найчастішою причиною виникнення дзвону та шуму у вухах є захворювання зовнішнього, середнього та внутрішнього вуха, а також психоемоційні розлади та захворювання серцево-судинної та ендокринної систем. Якщо шум або дзвін виник раптово і пов'язаний зі зниженням слуху, це може бути ознакою гострої сенсоневральної приглухуватості.

Невролог порадила при виникненні шуму у вухах звернутися до оториноларингологу, пройти тональну порогову аудіометрію, зробити МРТ головного мозку, звертаючи увагу на ділянку мосто-мозочкових кутів та внутрішніх слухових проходів. Якщо показники цих досліджень виявляться нормальними, слід зробити загальний та біохімічний аналіз крові та гормонів щитовидної залози, а також оцінити рівень тривоги та депресії.

Раніше лікар-оториноларинголог Володимир Мурадов попередив про ризик інфаркту та інсульту від хронічного нежитю. За його словами, під час сну у людини із закладеністю носа може розвинутися синдром обструктивного апное, коли вимикається дихальний центр та виникають проблеми із насиченням крові киснем.

Платинова Буковина, Чернівці

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