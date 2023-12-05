



ХАМАС відмовилося від продовження перемир'я - 21.12.2023 11:53

Рух ХАМАС відкинув пропозицію Ізраїлю про тимчасове припинення боїв на один тиждень в обмін на звільнення осіб, які утримуються, пише газета Wall Street Journal з посиланням на єгипетських чиновників. За їхніми даними, палестинських радикалів влаштує лише повне припинення вогню.

ХАМАС відкинула пропозицію Ізраїлю про зупинення боїв на один тиждень в обмін на кілька десятків заручників, заявивши, що угруповання не обговорюватиме звільнення ізраїльських заручників доти, доки спочатку не набуде чинності припинення вогню, — заявило джерело.

Ізраїль передбачав звільнити 40 утримуваних осіб, включаючи жінок, дітей та людей похилого віку, які потребують медичної допомоги, в обмін на призупинення наземних та повітряних операцій у секторі Газа на один тиждень, а також для забезпечення більшого обсягу гуманітарної допомоги. З іншого боку, «Ісламський джихад» (організацію визнано в РФ терористичною, діяльність заборонена) вимагає звільнення кількох тисяч ув'язнених руху в обмін на більш ніж 100 осіб, які утримуються в секторі Газа.

Раніше генеральний комісар агентства ООН для допомоги палестинським біженцям БАПОР Філіппе Лаццаріні заявив, що сектор Газа перестав бути придатним для життя. Він зазначив, що відвідує палестинський анклав уже втретє і щоразу ситуація погіршується. За словами комісара, інфраструктуру повністю зруйновано навіть на півдні Гази.

Платинова Буковина, Чернівці

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