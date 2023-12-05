



Корейські автовиробники створили шини із вбудованими ланцюгами - 18.12.2023 11:48

Корейські автовиробники створили шини із вбудованими ланцюгами

Корейські автогіганти Hyundai Motor і Kia спільними зусиллями розробили інноваційну шину, відмінною рисою якої є наявність вбудованих "ланцюгів протиковзання" за аналогією з тими, що використовуються на марсоходах NASA. Ці зачепи виготовлені зі сплаву з пам'яттю форми і здатні забиратися і виїжджати за натисканням однієї кнопки.

Згідно з прес-релізом Hyundai, на відповідну технологію вже заявлено патент, але поява подібних шин на серійних авто очікується зовсім нескоро. Зараз перед корейськими фахівцями стоїть непросте завдання з налагодження належних технічних процесів через те, що розроблена ними технологія вносить кардинальні зміни в те, як влаштований весь колісний вузол, але в перспективі вона справді може суттєво убезпечити поїздки в зимовий період.

Суть технології полягає в тому, що на шинах робляться радіальні канавки, в які поміщаються спеціальні скоби, що йдуть всередину колісних дисків. Коли вони неактивні, скоби залишаються затиснутими, але при подачі струму L-подібна ніжка набуває форми літери J, виштовхуючи зачіп назовні, завдяки чому значно покращується зчеплення з дорогою, а водієві навіть не потрібно залишати транспортний засіб. До того ж у міру зношування покришок скоби починають видавати шум, нагадуючи автомобілісту про необхідність встановлення нових шин.

Платинова Буковина, Чернівці

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