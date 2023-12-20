В Ісландії почалося виверження вулкана

- 20.12.2023 09:52
В Ісландії почалося виверження вулкана

Виверження вулкана почалося на ісландському півострові Рейк'янес
В Ісландії почалося виверження вулкана

Виверження вулкана почалося внаслідок землетрусу магнітудою 4,2 на ісландському півострові Рейк'янес, повідомила прес-служба Метеорологічного центру Ісландії. Там зазначили, що катаклізм зафіксований у ніч з 18 на 19 грудня, близько 21:00 (00:00 за київським часом) на північ від міста Гріндавік на південному заході країни.

Начальник місцевої поліції Ульфар Лювікссон заявив, що на місці працюватимуть рятувальні команди. У районі планується ввести режим надзвичайної ситуації. Влада Ісландії вже оголосила надзвичайний стан «у зв'язку з високим рівнем сейсмічної активності» на території південно-західного півострова Рейк'янес, де знаходиться місто Гріндавік.

Раніше на півострові Рейк'янес в Ісландії виник магматичний тунель через вулкан Фаградальсфьялль. Серед міста Гріндавик утворилася вирва, у зоні просідання опинилися кілька житлових будинків та школа. Вулканологи з Ісландського університету Торвальдур Тордарсон пояснили, що таке відбувається, коли магма піднімається дуже близько до поверхні землі.

До цього виверження вулкана Марапі в індонезійській провінції Західна Суматра забрало життя 13 людей. Загинули альпіністи, які збиралися здійснити сходження на гору. Трьох людей було евакуйовано, ще близько десяти зникли безвісти. Загалом у рятувальній операції після виверження Марапі задіяно близько 200 осіб. Уточнювалося, що стовп попелу здійнявся на висоту 15 тисяч метрів.

 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: вулкан в Ісландії новини

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