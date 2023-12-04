Держмитслужба викрила недоброчесних посадовців: двоє митників отримали підозри, керівника Чернівецької митниці - звільнено

- 19.12.2023 15:41
Держмитслужба викрила недоброчесних посадовців: двоє митників отримали підозри, керівника Чернівецької митниці - звільнено

 За ініціативи Держмитслужби в серпні поточного року було проведено позапланову перевірку, під час якої виявлено факти можливої протиправної діяльності керівника та посадових осіб Чернівецької митниці.
Так, були встановлені факти,які свідчать про сприяння посадовцями переміщенню електронних сигарет поза митним контролем на загальну суму понад 40 млн грн. Завдяки тісній взаємодії Держмитслужби та митних органів Румунії, вдалося отримати підтвердження цієї інформацію.

У подальшому Держмитслужба ініціювала ряд дисциплінарних проваджень та застосувала заходи дисциплінарного впливу до 17 митників. Посадовця, який на той час виконував обов'язки начальника Чернівецької митниці, звільнено з посади.

Матеріали перевірки про факт скоєння можливого кримінального правопорушення було скеровано до правоохоронних органів. Відтак сьогодні двоє посадових осіб митниці отримали підозру про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України.

У межах взаємодії з правоохоронними органами Держмитслужба постійно надає всебічне сприяння у розслідуванні порушених кримінальних проваджень. Держмитслужба не толерує таку поведінку посадовців і продовжуватиме роботу з викриття та притягнення до відповідальності винних.

Платинова Буковина, Чернівці

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