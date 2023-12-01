Орбан залишив залу засідання саміту ЄС під час голосування щодо України- 14.12.2023 18:56
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан залишив зал засідання, де проходив саміт Євросоюзу, ухвалюючи рішення про початок переговорів з Україною. Про це стало відомо у четвер, 14 грудня.
Як зазначив один із європейських дипломатів, подібний вчинок угорського прем'єра було погоджено. Сам Орбан знав, яке саме питання обговорюватиметься у залі під час його відсутності, передає ТАРС.
Сам прем'єр-міністр Угорщини у своїх соціальних мережах заявив, що рішення щодо України було «поганим», а він сам не хоче в ньому брати участь.
Глава Євроради Шарль Мішель повідомив, що європейські лідери ухвалили рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою щодо вступу до Євросоюзу.
У Євросоюзі назріває криза через Україну. Конфлікт може спалахнути на саміті у Брюсселі 14–15 грудня, коли на обговорення буде винесено вступ України до ЄС. Видання Politico вважає, що найбільші проблеми у Європі створює прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
На початку грудня угорський прем'єр-міністр уже говорив, що країна відмовиться ставити на порядок денний питання про вступ України до ЄС на грудневому саміті.
У вересні Орбан повідомив, що Угорщина не підтримуватиме Україну на міжнародному рівні, доки Київ не відновить права угорських меншин, зокрема закарпатських угорців, у країні.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 12.12.2023 17:50
- 09.12.2023 12:54
- 05.12.2023 23:19
- 05.12.2023 13:58
- 04.12.2023 10:55
- 04.12.2023 10:16
- 04.12.2023 09:11
- 03.12.2023 12:31
- 01.12.2023 23:25
- 01.12.2023 10:33