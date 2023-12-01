



Орбан залишив залу засідання саміту ЄС під час голосування щодо України - 14.12.2023 18:56

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан залишив зал засідання, де проходив саміт Євросоюзу, ухвалюючи рішення про початок переговорів з Україною. Про це стало відомо у четвер, 14 грудня.

Як зазначив один із європейських дипломатів, подібний вчинок угорського прем'єра було погоджено. Сам Орбан знав, яке саме питання обговорюватиметься у залі під час його відсутності, передає ТАРС.

Сам прем'єр-міністр Угорщини у своїх соціальних мережах заявив, що рішення щодо України було «поганим», а він сам не хоче в ньому брати участь.

Глава Євроради Шарль Мішель повідомив, що європейські лідери ухвалили рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою щодо вступу до Євросоюзу.

У Євросоюзі назріває криза через Україну. Конфлікт може спалахнути на саміті у Брюсселі 14–15 грудня, коли на обговорення буде винесено вступ України до ЄС. Видання Politico вважає, що найбільші проблеми у Європі створює прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

На початку грудня угорський прем'єр-міністр уже говорив, що країна відмовиться ставити на порядок денний питання про вступ України до ЄС на грудневому саміті.

У вересні Орбан повідомив, що Угорщина не підтримуватиме Україну на міжнародному рівні, доки Київ не відновить права угорських меншин, зокрема закарпатських угорців, у країні.

Платинова Буковина, Чернівці

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