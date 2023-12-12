Як впоратися зі злістю дитини

- 12.12.2023 17:50
Як впоратися зі злістю дитини

Злиться - це нормально: психолог назвала простий спосіб, як впорається зі злістю дитини

Батькам слід сублімувати дитячу агресію з допомогою спеціальних вправ, а чи не карати дитини фізично. Подібну думку висловила в розмові психолог Наталія Науменко.

За її словами, визначальну роль у вирішенні проблеми дитячої агресії відіграє виховання. Дорослим треба поговорити з дитиною та пояснити, що сердиться – це нормально, але не можна бити людей та тварин.

– Можна дати дитині побити подушку чи боксерську грушу. Ще один спосіб (сублімації агресії – прим. «ВМ»): потрібно, щоб дитина взяла листа паперу А4 і однією рукою його стиснула; а якщо дуже велика агресія – двома руками – по аркуші у кожної. Після цього (дитині слід – прим. «ВМ») сказати іншій людині: «Я на тебе злюся. Щось пішло не так". І тоді злість йде. Тобто вчимо дитину ось таким простим способом, як можна впоратися зі злістю, – розповіла експерт.

Однак іноді контролювати сплески агресії у дитини може не виходити навіть за правильного виховання та використання прийомів сублімації. Тоді батькам слід звернутися до спеціалістів.

— Якщо є випади агресії і батьки про це знають, дитину треба показати психіатру. Той, своєю чергою, призначить препарати, які допоможуть дитині себе регулювати. Тому що не завжди виховання може тут упоратися. Іноді достатньо роботи з психологом, але часто потрібна допомога невролога та психіатра, а також препарати, які допоможуть вчасно «гальмувати», — сказала фахівець.

Платинова Буковина, Чернівці

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