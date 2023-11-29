



Родове прокляття: як дізнатися, чи є воно у вас і як його позбутися. - 09.12.2023 12:54

Більшість свого життя я думала, що різного роду прокляття - це "пережитки старовини глибокої" і в наші дні це зовсім не актуально.

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А потім я виявила, що реальність дещо інша. Просто я не правильно розуміла, що ж таке "прокляття".

Почувши слово "прокляття", моя уява починала малювати страшних скрючених бабусі або ж дивного вигляду чоловіків, які виставляють вперед руку і, спрямовуючи на тебе вказівний палець, проголошують залізно-брязкаючим голосом щось на кшталт: "Проклинаю тебе і весь твій рід до такого -то коліна ... "А природа в цей момент вирує, лунають гуркіт грому, блищать блискавки з хмар, що згустилися.

Зрозуміло, що таке буває тільки в кіно.

У реальному ж житті прокляття виглядають зовсім по-іншому, і іноді можна отримати прокляття або, навпаки, "нагородити" їм когось навіть не помітивши цього (я вже писала про те, як деякі люди займаються чорною магією, спрямованою на найближчих людей, самі того не помічаючи: читати статтю)

Цікаво, що в наші дні багато хто живе з прокльонами навіть не знаючи про них, просто регулярно дивуючись тому, що в житті постійно виникають якісь перепони і їм ніяк не вдається вибудувати своє життя так як їм хотілося б.

Так, складнощі, звичайно, є завжди і у всіх, вони будуть і без прокльонів, але це будуть складнощі зовсім іншого порядку, і подолати їх буде значно легше!

Отже, давайте розберемося, як може виглядати родове прокляття в наші дні:

1. Раптові матеріальні втрати.

Наприклад, ви постійно втрачаєте гаманці, або у вас крадуть гроші чи речі; ви купуєте дорогу річ, а вона швидко приходить у непридатність, і повернути гроші неможливо... Також це може стосуватися проектів або роботи, коли ви, наприклад, вже про все з кимось домовилися, вам залишилося тільки отримати гроші, і раптом - бац-клієнт несподівано пропадає, на роботу беруть не вас (хоча ви мали приступити вже в понеділок) і т.д.

Ключовий момент у цьому пункті – це повторюваність подій. Тобто якщо така ситуація з вами трапилася 1-2 рази в житті, то в цьому немає нічого особливого. А от якщо у вас щороку витягують з кишені новий телефон, або ваші клієнти регулярно пропадають після того, як ви дійшли згоди, це вже є серйозною ознакою!

2. Несподіване припинення відносин.

Цей пункт схожий на попередній, з тією лише різницею, що якщо в попередньому пункті ми говорили про матеріальні речі, то тут йдеться про те, що доторкнутися не вийде, але втрачати часто ще сумніше, ніж матеріальне.

Ідеться тут про випадки, коли якісь стосунки припиняються ні з того, ні з цього, зовсім несподівано для вас. Ще вчора у вас була найкраща подруга, а сьогодні вона вже не бере слухавку і не відповідає на ваші повідомлення в соцмережах. А ви губитеся в здогадах, намагаючись зрозуміти, що таке сталося? Або чоловік, який палко вас доглядав, раптом несподівано пропадає з лінії горизонту... І так далі. Несподівана смерть іншої людини теж, до речі, вважається, адже й тут ви втрачаєте стосунки, причому зовсім того не чекаючи.

3. Відсутність власного будинку.

Якщо вам з якоїсь причини постійно доводиться блукати по друзях і знімного житла, то це цілком може бути ознакою прокляття.

Щоправда, якщо ви це робите через власних хочух-нехочух (просто тому, що вам не хочеться жити з вашими батьками), то прокляття тут не до чого. Ви просто намагаєтеся отримати те, що ще не заслужили. Це інше.

4. Зрада.

Якщо вас постійно хтось зраджує: найкращі подруги, ваші кохані, колеги по роботі, партнери з бізнесу, далекі родичі... це знову ж таки може говорити про наявність прокляття.

Сюди належить погіршення відносин між подружжям після народження дитини. Це теж відноситься до зради, оскільки завдання чоловіка в цей момент - всіляко допомагати і підтримувати свою дружину, а не вставляти їй ніж у спину, заводячи роман на боці або навіть зовсім кидаючи її з дитиною напризволяще.

5. Відсутність можливості створити сім'ю.

Йдеться тут лише про ті випадки, коли людина до цього прагне, але в нього чомусь ніяк не виходить. І роки точаться, і ось вам уже за 30, а потім і за 40, а перспектив створити свою родину зовсім не спостерігається.

А ще до цього ж пункту відноситься нездатність людини відчувати любов по відношенню до протилежної статі. І скільки б на його шляху не зустрічалося прекрасних жінок (якщо мова про чоловіка) або гідних чоловіків (якщо ми говоримо про жінку), жоден із цих людей не змушує його серце битися сильніше, забувати про їжу та мріяти про щасливе спільне майбутнє.

6. Проблеми із зачаттям дітей.

Зараз дуже багато пар стикаються з такою проблемою. Причому часто буває, що обидва партнери абсолютно здорові, а ось зачати дитини у них, з якоїсь абсолютно незрозумілої причини, не виходить.

Також може бути так, що один із партнерів не хоче дітей, хоча всі можливості для їх появи є.

7. Наявність у сім'ї людини, що надмірно вживає алкоголь, наркотики, або ж усіма силами уникає сім'ю.

Він може цілодобово перебувати на роботі, постійно проводити вечори з друзями або ще щось у такому ж дусі. У будь-якому випадку виходить, що в сім'ї його немає.

Мова, звичайно ж, не йде про молодих дорослих, які щойно вирвалися з-під батьківського крила і намагаються збудувати своє власне життя. Мова про дорослих сімейних людей, які вже є мамами чи татами, а, можливо, вже навіть бабусями та дідусями, але, проте, поводяться так, ніби сім'ї у них немає.

8. Ревнощі

Цей пункт є повною протилежністю до попереднього. Тут мова про зайві ревнощі, коли один із подружжя постійно підозрює іншого, влаштовує сцени в дусі "чи ти молилася на ніч Дездемона" і зовсім не дає спокійно жити своєму партнеру.

9. Серйозні проблеми із дітьми.

Зрозуміло, що всі, без винятку, батьки стикаються з тими чи іншими проблемами, пов'язаними з дітьми. І це нормально. Діти ростуть і батьки теж завдяки всім цим проблемам ростуть і розвиваються.

Йдеться тут про справді серйозні речі, коли дитину зовсім неможливо відтягнути від комп'ютера, наприклад, коли діти раптом починають курити, хоча в сім'ї ніхто не курить, коли в сім'ї з'являється дитина з аутизмом і т.д.

10. Повторення сценарію з покоління до покоління.

Наприклад, ваша бабуся ростила вашу маму одна, тому що дідусь спився, і ваша бабуся залишилася одна, а ваша мама ростила вас сама, тому що ваш тато почав пити і мама подала на розлучення, не чекаючи поки ваш тато зіп'ється, а ви тепер ростите своєї дитини одна, тому що... думка зрозуміла, я думаю?

Ситуації, насправді, можуть бути абсолютно різні, наприклад, це може бути пов'язане із хворобами чи нещасними випадками, з роботою, з житлом тощо. Важливо тут саме те, що у кількох поколіннях поспіль виявляються схожі події.

Не варто лякатися, якщо ви виявили у себе чи у своїх близьких якісь із цих пунктів. Ключовий момент у визначенні наявності прокляття – це повторюваність. Тобто, якщо у вашому житті один раз трапилася подія, описана в одному пункті, один раз – подія з іншого пункту, один – з третього тощо, то це ні про що не говорить.

Насторожитися варто тоді, коли ці події починають носити систематичний характер, що повторюється.

І лише останній, 10й пункт, однозначно говорить про наявність прокляття. Але там, в принципі, повторюваність якраз вже закладена, просто не для однієї людини, а одразу на кілька поколінь.

Але що робити, якщо ви виявили вже кілька абсолютно чітких ознак прокляття?

Насправді, навіть це не так страшно, і прокляття можна, як мінімум, пом'якшити, а, можливо, і зовсім зняти його.

З усіх відомих мені способів найдієвіші і, при цьому, безпечні, на мій погляд, три:

- Щодня читати мантри чи молитви для свого Роду. При цьому мінімальний час прочитання - це 1 година. Найкраще робити це рано-вранці, але якщо у вас з якоїсь причини не виходить, то можна і в інший час. Головне – робити. Робити це потрібно досить довгий час, щонайменше 6 місяців, а краще - рік.

- Замість мантр та молитов можна читати священні писання (вголос) і подумки промовляти, що плоди від прочитання ви присвячуєте своєму Родові.

- "Годувати" Рід. Робиться це досить просто: потрібно зварити рис, постійно читаючи над ним мантри чи молитви (можна включити запис святих людей або, хоча б просто духовних людей і вторити їм), перекласти рис на тарілочку (в ідеалі, - спеціальну, призначену тільки для цього ), запропонувати її Богу (можна зробити це своїми словами так, як ви пропонували б їжу дорогому гостю), потім поставити рис на стіл, поруч поставити склянку з водою і запалену свічку. Коли всі приготування будуть зроблені, покличте ваших предків, щоб вони прийшли і покуштували ваше частування. Ви, звичайно, не бачитимете їх, але ви обов'язково відчуєте, що вони прийшли. Посидьте з ними, поговоріть. Можна знову ж таки почитати мантри, молитви або священні писання.

Цей ритуал добре повторювати на пам'ятні дати (дні народження та смерті) а також по суботах та в періоди шанування предків.

Якщо ви робитимете ці речі, то через якийсь час проблема обов'язково піде!

Цікаво, чи знайшли ви ознаки наявності родового прокляття? Чи заважають вам, у вашому житті, ці речі? Поділіться у коментарях!

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Платинова Буковина, Чернівці

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