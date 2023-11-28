



За минулу добу шахраї ошукали четверо буковинців: поліцейські розпочали кримінальні провадження - 05.12.2023 13:58

Під приводом заробітку в інтернеті, надання доступу до онлайн-курсів та захисту банківських рахунків від несанкціонованого втручання аферисти виманили у мешканців краю майже 26 тисяч гривень. Поліцейські Буковини закликають громадян не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стосується банківських рахунків та в жодному випадку не перераховувати кошти за невідомими реквізитами.

Учора, 4 грудня, із повідомленням про шахрайство до поліції звернулася 29-річна жителька Чернівців. Жінка розповіла співробітникам поліції, що в одному месенджері отримала повідомлення про можливість додаткового прибутку в мережі Інтернет. Буковинка зацікавилася пропозицією та власноруч перерахувала понад 9 тисяч гривень на рахунки вказані нібито роботодавцем.

За аналогічною схемою шахрайства аферисти ошукали 27-річну чернівчанку. Буковинка перерахувала на карткові рахунки шахраїв майже 5 тисяч гривень.

22-річна жителька Дністровського району втратила кошти під приводом отримання доступу до онлайн-курсів з інтернет маркетингу. Дівчина самостійно перерахувала на невідомий рахунок понад 4 тисячі гривень, проте доступу до курсів в інтернеті не отримала.

Також із заявою про шахрайство до поліції звернувся 39-річний житель Чернівецького району. Чоловік розповів правоохоронцям, що до нього зателефонував невідомий, який представився співробітником служби безпеки банку. Він запропонував буковинцю захистити банківський рахунок від несанкціонованого втручання. Довірившись співрозмовнику, чоловік назвав необхідну конфіденційну інформацію, після чого з його картки зникло 8 тисяч гривень.



Pа всіма фактами шахрайств співробітники поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають досудові розслідування.

Поліцейські Буковини наголошують: щоб не стати жертвою шахраїв – дотримуйтеся основних правил онлайн-безпеки:

- якщо ви отримали інформацію про якісь проблеми з банківським рахунком – звертайтеся безпосередньо до відділення фінансової установи або телефонуйте за номером служби підтримки, зазначеному на звороті карти або офіційному сайті банку;

- ставтесь максимально уважно та критично до будь-яких пропозицій додаткового заробітку в мережі Інтернет – ніколи не виконуйте вказівок незнайомих осіб, які пов’язані з переведенням коштів;

- будьте уважними та обачними, не передавайте гроші незнайомим людям за сумнівні послуги, навіть якщо вони є дешевими.

Платинова Буковина, Чернівці

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