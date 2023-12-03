



Ситуація на фронті 3 грудня 2023 року - 03.12.2023 12:31

У Запорізькій області російські війська здійснили кілька нападів у районі на південь від Роботиного у спробі відновити втрачені позиції. Ця інформація надійшла у зведенні Генштабу, опублікованому у Facebook.

Ворог провів один ракетний та 31 авіаційний удар, а також здійснив 24 обстріли з РСЗВ за позиціями українських військ та житлових зон. Ці терористичні атаки призвели до жертв і поранених серед мирного населення. При цьому було зруйновано приватні будинки та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

Ситуація на сході та півдні України залишається вкрай напруженою. За добу сталося 56 бойових зіткнень.

На напрямках на Волинському та Поліському ситуація залишається без великих змін. Немає ознак формування атакуючих угруповань. Деякі підрозділи білоруських збройних сил виконують завдання на кордоні з Україною.

На напрямках Сіверському та Слобожанському противник продовжує присутність у граничних районах, здійснює розвідувальні дії та обстріли населених пунктів на російській території, а також збільшує кількість мінно-вибухових загороджень вздовж кордону України.

Під обстріл артилерії та мінометів потрапили близько 20 населених пунктів, включаючи Володимирівку, Гасичівку (Чернігівська область), Козаче (Сумська область), Гранів, Бударки, Чавунівку (Харківська область).

На Куп'янському напрямі противник здійснював штурмові дії у Сіньківці (Харківська область), де силами оборони відбито 7 атак. А також під обстріл потрапили близько 10 населених пунктів, серед них Фіголовка, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове (Харківська область).

На Лиманському напрямку противник, підтримуваний авіацією, намагався провести атаки у районі Серебрянського лісництва (Луганська область), де силами оборони відбито 3 атаки. Противник також завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Спірне (Донецька область). Внаслідок артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, включаючи Макіївку, Невське, Білогорівку (Луганська область) та Ямполівку, Торське, Діброву (Донецька область).

На Бахмутському напрямку противник, за допомогою авіації, проводив атаки в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки (Донецька область), де силами оборони відбито 16 атак. Артилерійські та мінометні обстріли зазнали близько 20 населених пунктів, включаючи Міньківку, Богданівку, Іванівське, Кліщіївку, Андріївку, Озаранівку (Донецька область).

На Авдіївському напрямку ворог, з авіаційною підтримкою, намагався провести атаки в районах на схід від Новокалинового, на схід від Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Північного, Первомайського (Донецька область), де силами оборони відбито 14 атак. Артилерійські та мінометні обстріли противника торкнулися близько 15 населених пунктів, включаючи Новокалинове, Бердичі, Авдіївку, Тоненьк.

ое, Нетайлове, Невельське (Донецька область).

На Мар'їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, намагався провести атаки у Мар'їнці та Новомихайлівці (Донецька область), де силами оборони відбито 5 атак. Під артилерійським вогнем опинилися такі населені пункти Донецької області, як Красногорівка, Мар'їнка, Георгіївка, Перемога, Парасковіївка, Катеринівка.

На Шахтарському напрямку ворог проводив безуспішні атаки у Старомайорському районі (Донецька область). Артилерійські та мінометні обстріли торкнулися близько 10 населених пунктів, включаючи Водяне, Вугледар, Пречистівку, Золоту Ниву, Урожайне (Донецька область).

На Запорізькому напрямку противник тричі невдало намагався відновити свої позиції в районах на південь від Роботиного (Запорізька область). Також противник спробував безуспішних атак у Новопокровському районі Запорізької області. Артилерійські та мінометні обстріли торкнулися близько 25 населених пунктів, включаючи Чарівне, Новоданилівку, Малі Щербаки, Степове, Кам'янське, Плавне (Запорізька область).

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Кринки (Херсонська область). Також під обстріл артилерії потрапили населені пункти, такі як Дудчани, Берислав, Іванівка, Садове, Ромашкове (Херсонська область) та Херсон, а також Очаків (Миколаївська область).

Збройні сили України утримують свої позиції на лівому березі Дніпра (Херсонська область) і продовжують завдавати ударів по концентраціях противника, його озброєнню та військовій техніці. За добу авіація українських збройних сил здійснила вісім ударів по зонах скупчення супротивника, два удари по зенітно-ракетних системах та два удари по складах боєприпасів.

Також було завдано ударів по вогнеметним системам та зенітно-ракетному комплексу "Панцир" противника ракетними військами. А протиповітряна оборона України знищила 10 із 12 БпЛА типу Shahed-136/131 супротивника.

Платинова Буковина, Чернівці

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