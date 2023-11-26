Служба 112 запрацювала в п'яти областях України- 01.12.2023 23:25
На початку грудня служба 112 розпочала свою роботу у п'яти регіонах України. Наразі єдиний номер екстрених викликів доступний мешканцям Вінницької, Черкаської, Львівської, Чернігівської та Житомирської областей. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко
Цей крок дозволить значно прискорити процес зв'язку з екстреними службами та покращити взаємодію між ними.
Оператори цієї служби, які працюють у Львові, володіють англійською, польською, чеською та турецькою мовами.
Міністр також додав, що вже наступного року Україна планує розширити службу 112 на міста Дніпро та Одеса.
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