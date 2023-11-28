Прикмети: 5 пояснень найпопулярніших забобонів

- 05.12.2023 23:19
Прикмети: 5 пояснень найпопулярніших забобонів

Зараз у сучасному світі забобони не відіграють важливої ролі в житті людини. У свій час деякі забобони дуже сильно вплинули на розвиток культури та суспільства.

Ми розповімо вам про найпопулярніші і водночас дивні забобони, які й досі існують у нашому світі.

Підкова на щастя
Навіть зараз можна знайти чимало людей, які продовжують вірити підкову, що приносить удачу. Кінська підкова над дверима може приносити до хазяйського будинку удачу. У той же час мало хто знає, що ця сама підкова має бути не простою! Вона має бути виконана саме із заліза та мати 7 отворів. За старими повір'ями, метал відлякує демонів, а 7 як відомо — щасливе число.

Чорна кішка та нещастя
Така прикмета пішла із Середньовіччя. На той час вважали, що чорні кішки були вірними супутниками відьом і чаклунів. Звідси і всенародна нелюбов до чорних кішок та котів.

Перехрещення пальців на удачу
Таке повір'я прийшло до нас із часів гоніння християн. Тоді схрещування пальців допомагало християнам об'єднуватися та знаходити однодумців. Саме з того часу схрещування пальців асоціюється з прикметою на удачу.

Парасолька в будинку - погана прикмета
Деякі вірять, що просто так тримати відкритим парасольку в будинку є поганою прикметою. Такою дією ми притягуємо непогоду. Проте походження прикмети було трохи інше. Такі забобони прийшли до нас зі східних країн, там парасольки використовували виключно для захисту не від негоди, а від сонця. Якщо парасолька відкривалася вдома, то вважалося, що людина кидає виклик самому богові сонця.

3 рази постукати по дереву
Універсальним засобом від практично всіх видів пристріту є стукіт по дереву. Чому саме по дереву? Здавна вважалося, що в деревах живуть добрі парфуми лісу, а постукування допоможуть привернути їхню увагу та допомогти у боротьбі з пристрітом тощо.

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