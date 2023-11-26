



Гороскоп минулого життя за датою народження - 04.12.2023 09:11

Як стверджують астрологи, визначити минуле життя за датою народження також можливо. А ким Ви були раніше?

Овен

Природний лідер. Здатний повести за собою натовп чи навіть ціле військо. У минулому барани були справжніми воєначальниками. Під їх натиском руйнувалися імперії та споруджувалися нові.

Телець

Люблять мистецтво. Це передалося їм із минулого життя. У попередніх втіленнях були художниками. Тяга до прекрасного позначилася і на їхньому справжньому.

Близнюки

Найбільш товариський знак зодіаку. Любить увагу публіки, намагається завоювати схильність інших людей. Ймовірно, у минулому житті близнюки були знаменитостями та просто відомими персонами.

Раки

Безкорисливі помічники. Люблять давати поради оточуючими. Причому роблять це повністю на безоплатній основі. У минулому житті виступали у ролі вчителів та викладачів в інституті.

Лев

Леви, крім розкоші, люблять і іншу річ - книги. Захоплені читці, самі теж можуть висловити власні емоції та переживання. Найімовірніше, раніше леви були письменниками.

Діва

Висока здатність до аналізу. Діви завжди все розкладають по поличках і лише потім приймають будь-яке рішення. Визначити їхнє минуле життя за датою народження найпростіше - вони були вченими.

Терези

Мають уроджене почуття справедливості. Нерідко для встановлення її скупляться і власними інтересами. Це говорить лише про одне: раніше ваги були суддями.

Скорпіони

Цей знак зодіаку має найжорсткіший характер. Скорпіони своїм ворогам узвозу не дають. Тому якщо Ви раніше образили скорпіона, то краще одразу потрудитися переїхати в інше місто чи країну. Минулого життя були вбивцями.

Стрілець

Визнані поціновувачі свободи. Відкидають на своєму шляху все, що може обмежити їхні дії. У минулому житті були найбільшими солдатами та воїнами.

Козеріг

Справжні трудоголіки. Працюють на зношування і отримують від цього задоволення. У своїх колишніх появах Землі керували компаніями, були підприємцями.

Водолій

Незалежні, люблять прогрес, самоосвіту. Водночас здатні будувати далекі плани. Раніше були лікарями, лікарями, аптекарями чи фармацевтами.

Риби

Цей знак зодіаку витає у хмарах. У їхній голові постійно крутяться фантастичні світи. У попередніх парафіях на Землю були мислителями та філософами. За матеріалом

Платинова Буковина, Чернівці

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