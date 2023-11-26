Гороскоп минулого життя за датою народження

- 04.12.2023 09:11
Гороскоп минулого життя за датою народження

Як стверджують астрологи, визначити минуле життя за датою народження також можливо. А ким Ви були раніше?

Овен

Природний лідер. Здатний повести за собою натовп чи навіть ціле військо. У минулому барани були справжніми воєначальниками. Під їх натиском руйнувалися імперії та споруджувалися нові.

Телець

Люблять мистецтво. Це передалося їм із минулого життя. У попередніх втіленнях були художниками. Тяга до прекрасного позначилася і на їхньому справжньому.

Близнюки

Найбільш товариський знак зодіаку. Любить увагу публіки, намагається завоювати схильність інших людей. Ймовірно, у минулому житті близнюки були знаменитостями та просто відомими персонами.

Раки

Безкорисливі помічники. Люблять давати поради оточуючими. Причому роблять це повністю на безоплатній основі. У минулому житті виступали у ролі вчителів та викладачів в інституті.

Лев

Леви, крім розкоші, люблять і іншу річ - книги. Захоплені читці, самі теж можуть висловити власні емоції та переживання. Найімовірніше, раніше леви були письменниками.

Діва

Висока здатність до аналізу. Діви завжди все розкладають по поличках і лише потім приймають будь-яке рішення. Визначити їхнє минуле життя за датою народження найпростіше - вони були вченими.

Терези

Мають уроджене почуття справедливості. Нерідко для встановлення її скупляться і власними інтересами. Це говорить лише про одне: раніше ваги були суддями.

Скорпіони

Цей знак зодіаку має найжорсткіший характер. Скорпіони своїм ворогам узвозу не дають. Тому якщо Ви раніше образили скорпіона, то краще одразу потрудитися переїхати в інше місто чи країну. Минулого життя були вбивцями.

Стрілець

Визнані поціновувачі свободи. Відкидають на своєму шляху все, що може обмежити їхні дії. У минулому житті були найбільшими солдатами та воїнами.

Козеріг

Справжні трудоголіки. Працюють на зношування і отримують від цього задоволення. У своїх колишніх появах Землі керували компаніями, були підприємцями.

Водолій

Незалежні, люблять прогрес, самоосвіту. Водночас здатні будувати далекі плани. Раніше були лікарями, лікарями, аптекарями чи фармацевтами.

Риби

Цей знак зодіаку витає у хмарах. У їхній голові постійно крутяться фантастичні світи. У попередніх парафіях на Землю були мислителями та філософами. За матеріалом

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: минуле життя за датою народження, як дізнатися минуле життя

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Тижневий гороскоп для всіх знаків зодіаку: Вперед до нових можливостей! Овен (21 березня - 19 квітня): На цьому тижні вам
- 04.12.2023 10:16
Ситуація на фронті 3 грудня 2023 року У Запорізькій області російські війська здійснили кілька нападів у
- 03.12.2023 12:31
Служба 112 запрацювала в п'яти областях України На початку грудня служба 112 розпочала свою роботу у
- 01.12.2023 23:25
В Украине в 202г. из-за обстрелов России пострадали 11000 человек, 2000 погибли За 11 месяцев оккупанты 59 тысяч раз обстреляли населенные пункты в 24
- 01.12.2023 10:33
ВАКС арестовал $1,5 млн криптоактивов экспредседателя Госспецсвязи Об этом пишет Специализированная антикоррупционная прокуратура.
- 30.11.2023 17:43
Медитації онлайн Медитація онлайн. Чому вона потрібна і як почати медитувати?
- 29.11.2023 15:58
Тест для дитини Баранчик у пляшці - як правильно його робити? Методика є проективною, спрямована на виявлення психологічного стану дитини
- 28.11.2023 16:26
9500 євро за незаконний перетин державного кордону: слідчі поліції повідомили про підозру буковинцю Буковинські правоохоронці викрили 38-річного жителя села
- 27.11.2023 21:18
642 день войны: Главное 27 ноября - 642 день Украина противостоит полномасштабному вторжению России.
- 27.11.2023 18:11
Штормовой циклон не утихает. В Николаевской области обесточен 61 населенный пункт В Николаеве после 19:40 частично обесточен Корабельный
- 26.11.2023 18:07

Всі новини