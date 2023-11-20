ВАКС арестовал $1,5 млн криптоактивов экспредседателя Госспецсвязи

- 30.11.2023 17:43
ВАКС арестовал $1,5 млн криптоактивов экспредседателя Госспецсвязи

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) арестовал 1,5 миллиона долларов криптоактивов, найденных у экспредседателя Госспецсвязи Юрия Щиголя. Бывшего чиновника подозревают в незаконном завладении 62 млн грн.
Об этом пишет Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Следователь судья ВАКС удовлетворил соответствующее ходатайство и наложил арест на криптовалюту:

Tether USDT на 1,2 млн единиц (на момент разоблачения – $1,2 млн);
TRX - 331 единица ($35);
6,9 биткоина ($275 тысяч).
Криптовалюту изъяли во время обыска у бывшего главы Госспецсвязи.

Что известно о деле Щиголя
20 ноября НАБУ и САП сообщили о подозрении главе Госспецсвязи Юрию Щиголю в завладении более 62 млн грн.

Следствие установило, что в 2020 году владелец группы компаний в сговоре с руководством Госспецсвязи разработали схему завладения бюджетными средствами, выделенными на закупку оборудования и программного обеспечения.

Для этого привлекли две подконтрольные компании, а закупку засекретили во избежание открытых торгов и обеспечить их победу. С этими компаниями подчиненное Госспецсвязи госпредприятие заключило договоры на поставку соответствующего ПО и услуг и перечислило в 2021-2022 гг. средства на сумму более 285 млн грн.

"Однако реальная стоимость ПО, которое компании приобрели у иностранного производителя, составила 223 млн грн, а разницей более чем в 62 млн грн и завладели участники преступления. Эти средства вывели на счета подконтрольных компаний за рубежом с целью легализации и распределения между членами организованной группы", – сообщили в САП.

В тот же день Кабинет министров уволил с должностей Щиголя и его заместителя Виктора Жору.

23 ноября ВАКС избрал экспредседателю Госспецсвязи Юрию Щиголю меру пресечения в виде содержания под стражей до 21 января 2024 года с возможностью внесения залога в размере 25 млн грн.

24 ноября Юрий Щиголь вышел из СИЗО. За него внесли залог, определенный судом.

28 ноября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения еще одному подозреваемому по этому делу. Речь идет о бывшем директоре государственного предприятия, подчиненном Госспецсвязи.

Завладение 62 млн грн Госспецсвязи: ВАКС избрал меру пресечения еще одному подозреваемому

Платинова Буковина, Чернівці

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