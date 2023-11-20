



Тест для дитини Баранчик у пляшці - як правильно його робити? - 28.11.2023 16:26

Методика є проективною, спрямована на виявлення психологічного стану дитини в процесі розвитку в утробі матері, як йому там було, як він упорався з родовою травмою. Так само за цією методикою можна визначити психологічний клімат у сім'ї. Можна тестувати як дитину за цією методикою, так і дорослого.

Час проведення методики — індивідуально. Залежить від особливостей тестованого, хтось може за 20 хвилин упоратися, комусь знадобиться і 40.

Інструментарій: 1) 2 аркуші паперу А4 2) Кольорові олівці або 1 простий олівець

Намалюйте баранчик у пляшці. Після того, як буде виконано малюнок, піддослідному пропонується на другому аркуші записати відповіді на такі запитання: 1) Як почувається баранець? 2) Як почувається пляшка? 3) Про що мріє баранець? 4) Про що мріє пляшка? 5) Чого турбує баранчика? 6) Що може турбувати пляшку?

Баранець – символізує автора роботи. Наскільки яскраво, чітко, пухнасто промальований баранчик, настільки легко, позитивно та сприятливо людина почувається у батьківській родині і навпаки. Наявність добре промальованих ріжок та ніг – це знак упертості, боротьби та відстоювання своєї думки, можливість наявності опору дитини по відношенню до батьків. Роги та копита часто зустрічаються в роботах підлітків, коли відбувається процес психологічного та емоційного відділення від батьківської сім'ї. Якщо автор зображує баранчика у негативному образі, це сприймається як неприйняття себе.

Пляшка – символ батьківської сім'ї. Обриси пляшки мають значення. М'які, плавні, округлі форми пляшки – може трактуватися як близькість автора роботи до мами, і символізує потребу її уваги та її турботі, оцінці. Більш різкі, незграбні форми пляшки – у характері автора роботи переважають батьківське початок, батьківські риси характеру.

Велике значення надається положенню баранчика у пляшці. Якщо баранець твердо стоїть на ногах на дні пляшки це означає, що автор роботи перебуває в сім'ї, де відчуває стабільність, стійкість. Пляшка може бути зображена як у горизонтальному, так і у вертикальному положенні. Спрямованість баранчика до шийки пляшки може трактуватися, як бажання вийти з пляшки і відокремитися від батьківської родини. Можливий варіант: коли баранець перебуває в протилежному положенні – спиною до шийки пляшки та обличчям до денця, це трактується, як не бажання випробуваного залишати батьківську сім'ю, наявність, наявність побоювань пов'язаних з самостійністю.

Слід звернути особливу увагу на шийку, порівняти з розмірами баранчика. Чи відповідають розміри баранчика величині шийки пляшки? Чи зможе баранець за бажання вийти з пляшки? Чи може баранець більший за шийку? А може, йому тільки здається, що він може покинути пляшку? І чи взагалі хоче баранець вийти з пляшки?

Трапляються роботи, в яких шийка закрита пробкою, це може трактуватися як прояв гіперопіки, автор роботи відчуває себе під контролем з боку батьків, всі рішення приймаються за нього, і він явно не скоро буде готовий до самостійності та відокремлення від батьківської родини. Коли внутрішній простір пляшки прикрашається елементами інтер'єру, створюється замкнутий затишний мікроклімат, це свідчить про надмірну батьківську опіку, і про те, що автор роботи сприймає таку опіку позитивно. Батьки оточують усім необхідним і тим самим позбавляють дитину права на прийняття самостійних рішень та можливості уявлення про життя за межами сім'ї, це може бути причинами невпевненості в собі, соціальної несміливості дитини. Коли пляшку надбито або розбито, це може трактуватися як наявність психологічних травм, пережитих дитиною в батьківській сім'ї.

ВАЖЛИВО: пам'ятайте, що головний ЕКСПЕРТ у будь-якій методиці – АВТОР роботи! Усі інтерпретації УМОВИ. Задавайте більше питань, тоді буде користь від методики)) ... Будь ласка, не вішайте ярликів, будьте гнучкими у діагностиці.

Платинова Буковина, Чернівці

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