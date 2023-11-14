9500 євро за незаконний перетин державного кордону: слідчі поліції повідомили про підозру буковинцю

- 27.11.2023 21:18
9500 євро за незаконний перетин державного кордону: слідчі поліції повідомили про підозру буковинцю

9500 євро за незаконний перетин державного кордону: слідчі поліції повідомили про підозру буковинцю

Буковинські правоохоронці викрили 38-річного жителя села Станівці, який за гроші поза пунктом пропуску сприяв виїзду у Республіку Румунія двом чоловікам призовного віку. Поліцейські затримали фігуранта. Йому загрожує до дев’яти років ув’язнення та конфіскація майна.

Учора 26 листопада працівники Слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області, СБУ спільно з прикордонниками викрили буковинця, який за грошову винагороду обіцяв нелегально перетнути державний кордон жителям Миколаївської та Запорізької областей. За нелегальний перетин один із них заплатив організатору 4000 євро, інший – 5500 євро.

У межах села Опришени поліцейські затримали чоловіка у порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особовою) Кримінального процесуального кодексу України та помістили його до ізолятора тимчасового тримання.
Під час проведених слідчих дій працівники поліції вилучили гроші, документи та інші речові докази, які вказували на протиправну діяльність затриманого.
Під процесуальним керівництвом Чернівецької обласної прокуратури поліцейські повідомили організатору нелегального перетину кордону про підозру.
Затриманому інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці перевіряють інформацію щодо причетності затриманого до скоєння аналогічних злочинів на території Буковини та встановлення інших осіб до організації кримінального правопорушення.
Нагадаємо: згідно із постановою Кабінету Міністрів України «Про Правила перетинання державного кордону громадянами України», на період дії воєнного стану обмежується виїзд за межі країни чоловікам від 18 до 60 років.

Платинова Буковина, Чернівці

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