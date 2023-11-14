



642 день войны: Главное - 27.11.2023 18:11

27 ноября - 642 день Украина противостоит полномасштабному вторжению России. Общественное ведет текстовый онлайн всех событий войны РФ против Украины. Предыдущие главные новости читайте здесь, видеорепортажи - на YouTube Общественное Новости.

В ночь на 27 ноября Смоленский авиационный завод на территории РФ атаковали дронами, сообщили нам источники в ГУР. Это была спецоперация украинских разведчиков.

Швеция предоставит Украине новый пакет финансовой помощи в 8,7 миллиона евро, сообщил премьер страны Кристерссон. Деньги пойдут на инициативу "Зерно из Украины".

Российские войска обстреляли две пожарные части в Донецкой и Запорожье: повреждены здания и автоцистерна.

Зеленский прокомментировал решение об открытии Регионального представительства ЕИБ в Киеве

Владимир Зеленский поблагодарил президента и вице-президента Европейского инвестиционного банка за открытие регионального представительства ЕИБ в Киеве.

"Спасибо за визит в Украину и решение об открытии Регионального представительства ЕИБ в Киеве. Прежде всего, это важный сигнал для наших людей, что вы верите в Украину, в развитие нашего государства. Также это имеет большое значение и для украинского бизнеса", — отметил Зеленский.

Украина призывает Турцию присоединиться к разминированию территорий

Украина рассчитывает на помощь Турции в вопросах разминирования территорий, загрязненных взрывоопасными предметами в результате российской агрессии. Об этом на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Украине Мустафой Левентом Бильгеном заявил первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"Украина сейчас наиболее заминированная страна в мире – 174 тысячи квадратных километров территории имеют потенциальное загрязнение. Из них 14 тысяч – это водные акватории. Россия продолжает сбрасывать бомбы – это угроза не только для Украины, но и для всех стран, имеющих выход в Черный моря. Поэтому мы надеемся на сотрудничество в этом направлении нашей общей безопасности", - сказал Павлюк.

Зеленский обсудил с фон дер Ляен прогресс Украины в выполнении рекомендаций по вступлению в ЕС

"Обсудили прогресс Украины в выполнении рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров о вступлении в ЕС. Заверил, что Украина выполнит все рекомендации к декабрьскому заседанию Европейского совета, включая касающиеся прав национальных меньшинств и укрепление антикоррупционных институций", — отметил Зеленский.

В селе под Авдеевкой спасли человека из-под обломков дома

В селе Новокалиново, близ Авдеевки Донецкой области, полицейские и военные достали из-под завалов 44-летнего мужчину, который после прямого попадания снаряда в дом находился под обломками. Человек провел шесть дней под завалами дома. О спасении мужчины рассказали в полиции Донбасса.

Спасенный мужчина Николай рассказал полицейским, что в момент обстрела находился вместе с 39-летним братом.

"За полторы-две секунды услышал несколько взрывов, на меня упали обломки дома, вероятно, потолок. Я оказался заблокирован между стеной и потолком. Начал называть на помощь, но никто не ответил".

По словам мужчины, он звал брата, однако ответа не последовало. Звал и за помощью, однако никто не отозвался. Мужчину завалило не полностью, говорит, смог достать банку орехов, паштет и бутылку минеральной воды — это все, что имел в эти дни.

"На следующий день я нашел свисток, потому что зовут на помощь уже не было голоса, но рядом никого не было: мы в селе жили ближе к линии фронта. Потом начались постоянные обстрелы, по-видимому, все прятались. На шестой день меня нашли, когда свистел в свисток, я сказал, что жив. Потом услышал как приехал автомобиль, это были военные, которые меня спасли".



Россияне пытались штурмовать на Авдеевском направлении, отбита 21 атака - Генштаб

"В течение суток произошло 79 боевых столкновений. Враг нанес 1 ракетный и 3 авиационных удара, совершил 13 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения Руй. подверглись частным жилым домам и другой гражданской инфраструктуре", — сообщает Генеральный штаб ВСУ в вечернем обращении.

Платинова Буковина, Чернівці

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