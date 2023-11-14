Штормовой циклон не утихает. В Николаевской области обесточен 61 населенный пункт

- 26.11.2023 18:07
Штормовой циклон не утихает. В Николаевской области обесточен 61 населенный пункт

 Штормовой циклон не утихает. В Николаевской области обесточен 61 населенный пункт

В Николаевской области 26 ноября из-за снегопада обесточен 61 населенный пункт. Еще 27 отключены частично.
Об этом сообщили в "Николаевоблэнерго".

"Штормовой циклон не утихает. Мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в доме!", - отметили в пресс-службе "Николаевоблэнерго".

В Николаеве после 19:40 частично обесточен Корабельный район. Причина – повреждение на подстанции.

Возобновить электроснабжение планируют в 22:41.

Ремонтные бригады начали восстановительные работы, чтобы максимально быстро вернуть стабильное энергоснабжение, сообщили в "Укрэнерго".

"Из-за значительного объема повреждений воздушных линий электропередачи "Укрэнерго" и распределительных сетей облэнерго, на оборудование, которое осталось в работе, легла двойная нагрузка. Это может привести к дополнительным повреждениям сетей уже по техническим причинам. По данным синоптиков ненастье будет бурлить в начале недели у разных регионах. Поэтому призываем потреблять электроэнергию бережливо", - отметили в "Укрэнерго".

Что известно об ухудшении погодных условий
Из-за выхода южного циклона на территории Николаевской области, 26 и 27 ноября, ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают о ІІ уровне опасности.

В областном центре в ночь на 26 ноября коммунальщики обработали дороги 51 тонной реагентов. Ухудшение погоды ожидается во второй половине дня.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: шторм ноябрь украина

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