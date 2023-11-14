Пишут по WhatsApp: схема мошенничества. Фото

- 20.11.2023 21:26
Пишут по WhatsApp: схема мошенничества. Фото

Как не попасть на крючок мошенников? В первую очередь, не верьте в «легкие деньги»... Смотрите переписки на скриншотах ниже на єтой страніце:
Как сообщает юридический портал ЛексЮкрейн, десятки пользователей получили уведомления в мессенджере WhatsApp с предложением удаленной работы, для которой требуется только телефон с доступом в интернет.

Поскольку рассылка массовая, то мошенники могут представляться от разных медиа или крупных компаний. Сообщения приходят с индонезийских, ангольских и вьетнамских номеров, но на украинском языке машинного перевода. Мол работа – не бей лежащего: похлопать видео в ТикТок или Ютуб. За это предлагают от 800 грн в день и больше. Это мошенники.

А дальше – в зависимости от мошенников – могут быть следующие схемы:

1. Вам предлагают сбросить первую оплату на карту. Вы предоставляете номер. Мошенники могут даже отправить первые 100 или 1000 грн. Причем если вы сделали условно работы на 100 грн, вам пришлют 150 грн, если обещали 800, то сбросят 1000 – так втираются в доверие. Круг заработка средств проходит 3-4 раза. Когда жертва доверяет мошенникам, начинается «настоящая игра». В частности, на определенном этапе мошенники предлагают перевести определенную сумму, чтобы получить вдвое больше – вот есть возможность для тех, кто хорошо выполняет свою работу. Люди, уже получавшие средства от мошенников, не подозревают, что это схема ради завладения средствами жертвы. Люди сбрасывают 30-50 тысяч в желании получить вдвое больше, однако мошенники просто исчезают. Об этой схеме писали специалисты Cybersecurity news, ведь несколько месяцев назад она массово распространялась в Индии. Начало – точно такое же, как и в сообщениях, направленных на украинцев.

2. Вам предлагается зарегистрироваться на определенном сайте. Чтобы зарегистрироваться, нужно подтвердить, что вы серьезно относитесь к работе и положить на депозит на этом сайте, например, 800 или 1000 грн. Конечно же, «никто не имеет доступа к этим средствам, а если ты будешь хорошо выполнять свою работу, то депозит удваивается».

3. Вас из WhatsApp переводят в Телеграмм, где предлагают заполнить определенную информацию, а также нужно предоставить номер карты, CVV-код и срок действия карты. Максимально простая фишинговая схема, но из-за того, что перед этим была переписка, где «менеджер» объяснял-рассказывал-спрашивал, то пользователи, к сожалению, часто делятся такими данными.

Как не попасть на крючок мошенников?

Не верьте в «легкие деньги». Должна быть причина, если кто платит дорого за выполнение простых задач.

Не производите никаких платежей без проверки: кто это? Что это за компания? Какие о ней отзывы в интернете? Или посылайте нам на проверку.

Никогда не предоставляйте личную информацию незнакомцам в социальных сетях.

Задавайте больше вопросов – мошенники на определенном этапе начинают давить, чтобы вы зарегистрировались, предоставили свои данные – или просто исчезают.

Расскажите своим друзьям, семье и коллегам о таких видах мошенничества.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: заработок в вотсап

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