



За умисне вбивство чернівчанина на лаву підсудних сяде жінка рецедивістка - 22.11.2023 16:42

За умисне вбивство чернівчанина на лаву підсудних сяде жінка рецедивістка: слідчі поліції завершили досудове розслідування

Поліцейські зібрали беззаперечну доказову базу вини жінки, яка нагадаємо: 24 травня поточного року в місті Чернівці позбавила життя 42-річного знайомого. За скоєне їй загрожує довічне позбавлення волі.

Під час досудового розслідування співробітники Слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області встановили, що увечері 24 травня, гостюючи в квартирі 47-річного чернівчанина, під час розпиття алкогольних напоїв, між чоловіком та жінкою виникла суперечка. В ході конфлікту 48-річна жінка без постійного місця проживання, завдала декілька ножових поранень 42-річному знайомому. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер в присутності медиків.

Правоохоронці також з’ясували, що порушниця раніше вже вчиняла аналогічний злочин, за який відбувала покарання у місцях позбавлення волі.

Наразі слідчі поліції зібрали достатню доказову базу причетності зловмисниці до вказаного кримінального правопорушення та скерували матеріали провадження з обвинувальним актом до суду для розгляду. Фігурантці інкримінують вчинення злочину, передбаченого п. 13 частини 2 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво здійснювала Чернівецька окружна прокуратура.