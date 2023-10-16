



Діма Голик презентував пісню-подяку “Солдат” - 15.11.2023 12:11

Діма Голик презентував пісню-подяку “Солдат”, яка присвячена українським військовим за щоденну оборону та захист наших життів!

Потужна та водночас чутлива пісня-подяка “Солдат” від Діми Голика, що спонукає не забувати якою ціною кожен з солдатів жертвує заради світлого майбутнього нашої держави!

Співак Діма Голик через призму релізу нової пісні “Солдат” закликає не забувати про героїзм та самовідданість, яку наші військові демонструють кожен день за наше майбутнє!

Український співак Діма Голик презентував свій чутливий та наповнений глибокими сенсами сингл “Солдат”!

Нова композиція це пісня-подяка, присвячена українським солдатам, які боронять наш тихий сон, ранкові чаювання та прогулянки з сім'єю!

Кожен рядок та слово просочені щирою подякою за щоденну оборону та захист наших життів. Кожен слухач почувши пісню “Солдат” неодмінно відчує мурахи по тілу та сльози, які ось-ось підійдуть до очей.

Діма Голик ділиться з нами, що пісня “Солдат” була написала дуже швидко, під потужним впливом вражень від самовідданості та незламності наших хлопців та дівчат із сил оборони!

Цей важливий момент Діма Голик коментує так:

“Ця потужна емоція натхнення нашими захисниками пройшла крізь мене через цю пісню. Я пам'ятаю, що вперше, коли показував цю пісню батькам, в мене лились сльози....Під час написання пісні я не ставив собі запитань, єдине, що відчував коли писав пісню - це величезну подяку нашим хлопцям та дівчатам-ЗСУ! ”

У новій пісні “Солдат” артист також звертається до цивільного населення нашої країни, він хоче спонукати до дій та нагадати кожному слухачеві, що саме зараз підтримка для наших героїв - це надзвичайно важливо!

“Ми не можемо забувати про той героїзм та самовідданість, яку наші військові демонструють кожен день за всіх нас, за наше майбутнє

“За дітей і за дружину, за Соборну Батьківщину”

Артист щиро вірить, що завдяки прослуховуванню пісні “Солдат” наші військові отримають додаткову енергію та відчуття безмежної вдячності від людей, заради яких вони стоять на варті кожного дня!:

“Тут у тебе вірить кожен !”

Співак Діма Голик з дитинства пише вірші, свій музичний шлях розпочав як ударник у рідному місті Харкові. Протягом п’яти років артист працював із відомим харківським гуртом «Собаки в космосі» (пізніше «Жадан і Собаки»).

Свої перші пісні виконавець почав писати з 2016 року. А вже через три роки Діма Голик зробив перші концерти у найбільших містах України - Київ, Харків та Одеса!

Новий сингл є завершальний у трилогії про війну, який був написаний виконавцем на початку повномасштабного вторгнення, до неї також увійшли сингли “Піхота” та “Мамо, це війна”.

Діма Голик щиро бажає, щоб його творчість була почутою та допомагала людям змінюватись себе найкраще, щоб жити більш змістовним, свідомим та щасливим життям!

“Музика - це інструмент мого спілкування із світом, та я якщо моя творчість буде пробуджувати серця та допомагати людям пізнати себе, щоб жити життя на повну - я буду безмежно щасливий”

У майбутньому артист прагне записувати та ділитися зі світом своїми новими композиціями та альбомами, збирати заповнені зали та співати з ними в унісон його трансляцію думок у цей світ через призму нових пісень, якими співак зовсім скоро поділиться!

Прослухати трек “Солдат” можна на всіх платформах за посиланням:

https://song.link/soldat_





Посилання на соцмережі Діми Голика:

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCk6ISReD7RpBvVx0f3tI7bA

Instagram: https://www.instagram.com/dimagolick/

Платинова Буковина, Чернівці

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