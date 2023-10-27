



Різдво: як правильно, що ставити на стіл, після якої зірки є і навіщо палити свічки? - 24.11.2023 13:40

Різдво Христове – одне з головних християнських свят поряд з Великоднем або Воскресінням Христовим. Народження немовляти Ісуса у Віфлеємі відзначають у багатьох країнах, відрізняються лише дати та календарні стилі. Якщо у більшості країн Західної Європи Різдво святкують у ніч проти 25 грудня, то в Росії – майже через два тижні, з 6 на 7 січня. І сьогодні ми розповімо, як провести це свято

Чому неправильно називати Різдво православним та католицьким, які традиції та прикмети існують біля свята, що прийнято робити цього дня та напередодні, а також що має бути на різдвяному столі – дізнаєтесь із нашого матеріалу.

Що за свято Різдво Христове?

Цього дня віруючі відзначають народження немовляти Ісуса, яке, згідно з євангеліями, з'явилося на світ у Віфлеємі. Саме туди з'явилися Діва Марія та її чоловік Йосип для участі у переписі населення, який проводив юдейський цар Ірод. Але оскільки всі готелі були зайняті, подружжю довелося зупинитися для ночівлі в печері, у загоні для худоби – так колискою для немовляти Ісуса стали ясла.

Народження Спасителя Світу ознаменувалося появою на небі нової зірки – вчені досі сперечаються, що явище було описано в Євангелії. Висловлюються версії, що це була комета, народження наднової, так званий парад планет, при якому при спостереженні з Землі вони вишиковуються в ряд і стають схожими на одну велику зірку - так чи інакше, Вифлеємська зірка також стала одним із символів Різдва. Саме їй ми зобов'язані традицією прикрашати верхівку святкової ялинки зірочкою.

Різдвяне оздоблення храму

Чому дати католицького та православного Різдва не збігаються?

Залежно від того, якого календаря дотримуються віруючі, Різдво зустрічають у ніч з 24 на 25 грудня (за григоріанським календарем) або з 6 на 7 січня (за юліанським). У більшості країн Західної Європи, де живуть католики та протестанти, Різдво святкують у грудні. День 25 грудня як дату свята встановила ще Римська церква, проте стародавній римський календар був недосконалий. Введений згодом Юлієм Цезарем юліанський календар був точнішим і зручнішим, проте «надлишковий» час все одно продовжував накопичуватися – щороку з лишком набігала одна «додаткова» доба.

У 1582 році Папа Римський Григорій XIII оприлюднив розпорядження використати новий календар, що коригує різницю між астрономічним і церковним роком – його назвали григоріанським. У Росії її продовжили користуватися юліанським. Однак далеко не всі православні відзначають Різдво в ніч на 7 січня – цієї традиції, окрім Російської православної церкви, дотримуються Сербська, Грузинська та Єрусалимська, а також частина протестантів та католиків, які живуть за східним обрядом. А решта 11 помісних православних ПРОДОВЖЕННЯ НИЖЧЕ

Навіщо на Різдво запалюють свічки?

Ще одна традиція – запалювати на Різдво свічки. У християнській традиції є символом перемоги світла над пітьмою, символом самого Ісуса Христа. Спеціальні різдвяні свічки традиційно товстіші та горять довше. Вважається, що запалені на Різдво свічки приносять у дім благодать, осяяють шлях, роблять життя ясніше. На Русі запалювали їх із вечора, вони горіли всю ніч та весь святковий день 7 січня.

У Німеччині та деяких інших країнах Західної Європи під час адвенту – чотирьох підготовчих тижнів перед Різдвом – щонеділі запалюють по одній із чотирьох свічок на спеціальному різдвяному вінку. В останню неділю горять усі чотири свічки, це символізує очікування свята.

Різдвяний вінок

Як прийнято прикрашати будинок до Різдва?

Різдвяні вінки, композиції з прикрашених квітами або іграшками ялинових або соснових гілок, свічки, що горять, – традиційні різдвяні прикраси. У храмах та на міських площах встановлюють постаті, які зображують Святу сім'ю у різдвяну ніч. Різдвяний вертеп – мініатюрний аналог вуличного вертепу зі стилізованими фігурками Ісуса, Марії та Йосипа, волхвів, ангелів, тварин – може вміститися і на підвіконні.

Стіл із різдвяними стравами на Русі раніше часто «накривали» соломою або клали на нього пучок сіна – на честь ясел, у яких знайшли немовля Ісуса. А в Західній Європі, окрім ялинових, або соснових гілок, вдома також прийнято прикрашати «різдвяною трояндою» (морозником), що цвіте саме взимку, або яскравою червоно-зеленою пуансеттією, іншу назву якої – «різдвяна зірка».

Різдвяні прикраси

Що за традиція немає до першої зірки?

Вона виникла на згадку про те, що народження Христа супроводжувалося сходом на Сході нової, Віфлеємської зірки і пішла з тих часів, коли їсти не можна було до закінчення вечірньої служби. Сьогодні «зірку» символізує велика свічка, яку урочисто виносять на середину храму, у тому числі після ранкової служби 6 січня.

Як правильно розговлятися?

Перед Різдвом православні дотримуються суворого 40-денного посту, що розпочинається 28 листопада. За церковною традицією до вечора 6 січня їсти нічого не належить, а ввечері хрещеникам належало відвідувати своїх хрещених зі святковою кутею (варений рис або пшениця з медом ізюмом та іншими сухофруктами) – це перша страва, яка належить напередодні Різдва. Також воно відоме під назвою сочиво, від якого, як вважається, походить і слово «вечір». Сочиво було єдиною стравою Різдвяного святвечора. Також на стіл за традицією подавався міцний відвар (звар) із сухофруктів. А святкова трапеза розпочиналася вже після того, як усі поверталися після нічної різдвяної служби.

Сьогодні традиції трохи змінилися – оскільки служба вечірні з'єднується з літургією і служить вранці, їсти можна вже після ранкового богослужіння. За церковними правилами, слід розговлятися після того, як закінчиться різдвяна літургія. Відповідно, якщо хтось іде до храму вночі, то можна розговітися після повернення зі служби, а якщо вранці – священнослужителі дозволяють це зробити і з ранку. Проте непісні страви можна їсти лише 7 січня.

На різдвяному столі за традицією має бути 12 пісних страв – за кількістю апостолів. Кожному з тих, хто зібрався, потрібно з'їсти хоча б одну ложку сочива – щоб життя було благополучним, а здоров'я – міцним. Крім обов'язкових сочива та узвару на стіл ставляться пісні супи та салати, рибні страви, пісні вареники та голубці (наприклад, з картоплею чи грибами), овочеві рагу, соління. Ну а вже безпосередньо 7 січня різдвяний стіл має бути багатим на м'ясні страви.

Різдвяні прикмети

З Різдвом і святвечір пов'язано безліч прикмет народних прикмет. Ясна погода на Різдво обіцяла хороший урожай, морозна – спекотне літо, а відлига – холодну весну. Сніг, що випав на святвечір, був гарною прикметою і віщував добрі звістки, а от якщо свято випадало на повню – слід було готуватися до неврожаю.

Господині готували сочиво особливо старанно, адже «прісна» і несмачна страва передрікала хвороби, а якщо вона вдасться – значить буде в сім'ї і здоров'я, і достаток. Щоб грошей було в достатку, було прийнято ховати напередодні Різдва в затишних місцях будинку миски із зерном. Миски із зерном та водою також пропонували курці-несушці: якщо та вибирала зерно – всі домочадці будуть здорові і проживуть довго, якщо воду – хтось у сім'ї занедужає.

Поганою прикметою вважалося побачити на Різдво мишу в будинку - чекай фінансових втрат, а ось зустрінутий на вулиці великий собака, навпаки, обіцяв удачу. церков світу «живуть» за збігається зараз із григоріанським новоюліанським календарем і відзначають свято разом із більшістю католиків 25 грудня.

Як святкують Різдво?

У Різдвяний святвечір церква згадує всіх, хто передував Ісусу Христу за тілом, усіх його родичів, починаючи від Авраама. Різдвяні піснеспіви у храмах розпочинаються 6 січня, а сама святкова різдвяна служба – ближче до ночі.

Напередодні Різдва прийнято займатися благодійністю та робити добрі справи. Також на Різдвяний святвечір сповідаються. На Русі в селах на святвечір також починали колядувати – ходили по домівках сусідів та знайомих, виконували пісні, що прославляли Христа та Різдво, бажали щастя, а господарі у відповідь дарували гостям частування. Період колядок тривав до Водохреща – 19 січня, з особливим задоволенням у них брали участь діти. При цьому традиція дарувати напередодні Різдва подарунки дітям має не лише світське, а й релігійне коріння: практично всі пам'ятають історію з дарами, які волхви принесли до ясел немовляти Ісуса. Згодом усе разом це перетворилося на популярну сьогодні традицію – ходити на Різдво у гості та неодмінно з подарунками.

Традиція вбирати ялинку – теж різдвяна, бо це один із давніх символів свята. Але оскільки за радянських часів офіційне святкування Різдва скасували, звичай перемістився на Новий рік.

У католиків у ніч на Різдво також відбуваються служби, проте саме свято для них за традицією більше не церковне, а сімейне. Якщо Новий рік може святкуватись і з друзями, то Різдво – це тихе сімейне свято, яке неодмінно потрібно зустріти вдома та й більше ніде: більшість ресторанів у цей день закриті. Особливих обмежень у їжі в піст (він починається з 15 листопада) католики також не дотримуються, для них час посту пов'язаний насамперед із духовним самовдосконаленням.

Платинова Буковина, Чернівці

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