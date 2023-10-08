



Столтенберг заявив, що вимагає від РФ вивести війська з території Придністров'я. - 26.10.2023 11:35

Столтенберг-Речану: Ми вимагаємо від РФ вивести війська з території Придністров'я. Ви можете розраховувати на нашу підтримку



НАТО повністю підтримує суверенітет та територіальну цілісність Молдови та вимагає від Росії вивести свої війська з території Придністров'я. Про це заявив генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг на спільній з Доріном Речаном прес-конференції.

“НАТО та Молдова співпрацюють уже 30 років. І в ці скрутні часи ми поглиблюємо нашу співпрацю. Москва продовжує чинити тиск на Молдову, включаючи енергетичний шантаж та дезінформацію. Але Молдова відповіла їм, засудивши агресію Росії проти України та зміцнивши свою стійкість та безпеку всередині країни. НАТО повністю підтримує суверенітет та територіальну цілісність Молдови. Ми просимо Росію вивести свої війська із вашої території”, – заявив Столтенберг.

Прем'єр-міністр Дорін Речан подякував НАТО та її державам-членам за підтримку і підкреслив прагнення нашої країни підвищити свою обороноздатність.

“Молдова прагне підвищити свою обороноздатність. Ми дуже цінуємо підтримку НАТО та країн-членів НАТО. Ми зміцнюємо обороноздатність та агресія Росії в Україні спонукала разом із нашими друзями докласти ще більше зусиль для підвищення стійкості інститутів, а також можливості нашої оборони. Ми прагнемо брати участь у міжнародних місіях, а також навчаннях, які зміцнять наші можливості та покращать взаємодію”, – зазначив Речан.

У свою чергу, Єнс Столтенберг запевнив, що Молдова може і надалі розраховувати на підтримку НАТО.

Ви все ще можете розраховувати на нашу підтримку. Раніше цього року НАТО вирішило виділити суттєвий пакет, який допоможе вам зміцнити ваш кіберзахист і стратегічні комунікації, а також підвищити вашу обороноздатність. На саміті у Вільнюсі ми вирішили продовжити нашу практичну та політичну співпрацю”, — заявив він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Дорін Речан з 24 по 26 жовтня здійснює робочий візит до Брюсселя. Метою поїздки є “просування програми європейської інтеграції, участь у форумі Global Gateway та зміцнення співпраці з НАТО”.

Він очолить урядову делегацію, до якої увійшли міністр економіки Дмитро Алайба, міністр сільського господарства Володимир Боля, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Андрій Спину, міністр довкілля Йорданка-Родика Йорданов та державний секретар Міністерства енергетики Кароліна Новак.

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